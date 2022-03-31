Новосибирский театр отменил выступление Нетребко из-за осуждения действий России
Новосибирский государственный академический театр оперы и балета отменил выступление оперной певицы Анны Нетребко в связи с тем, что она осудила действия России, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.
«Вчера артистка сделала заявление с осуждением действий нашего государства. Проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для нее оказались важнее, чем судьба Родины. Сегодня не то время, когда можно поступиться принципами ради более комфортных условий жизни», — говорится в заявлении театра. В учреждении подчеркнули, что страна «богата талантами и на смену вчерашним кумирам придут другие, с ясной гражданской позицией».
Ранее Нетребко осудила российскую спецоперацию на Украине. Певица заявила, что не является членом какой-либо политической партии или союзником какого-либо из российских лидеров. По словам Нетребко, она встречалась с президентом России Владимиром Путиным «лишь несколько раз», в частности, по случаю получения наград «в знак признания своего творчества» или на церемонии открытия Олимпиады. «В остальном я никогда не получала никакой финансовой поддержки от российского правительства и живу и являюсь налоговым резидентом Австрии», — добавила она.
3 марта театр «Метрополитен-опера» отменил серию выступлений Нетребко в Нью-Йорке. Как пояснил директор учреждения Питер Гельб, певица не подчинилась требованию отречься от публичной поддержки Путина в свете проведения Россией специальной военной операции на Украине. Директор признал, что отмена выступлений Нетребко — это «великая потеря для "Метрополитен" и оперы».
Баварская государственная опера также аннулировала существующие отношения с российским дирижером Валерием Гергиевым и Анной Нетребко из-за спецоперации России в Донбассе и «отсутствия достаточного дистанцирования» артистов от этих событий. Как сообщил мэр Мюнхена Дитер Райтер, Валерия Гергиева по тем же причинам отстранили от должности дирижера Мюнхенского филармонического оркестра. Гергиев был дирижером МФО с 2015 г. и, согласно контракту, должен был занимать эту должность до 2025 г.