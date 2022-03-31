Новосибирский театр отменил выступление Нетребко из-за осуждения действий России

«Вчера артистка сделала заявление с осуждением действий нашего государства. Проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для нее оказались важнее, чем судьба Родины. Сегодня не то время, когда можно поступиться принципами ради более комфортных условий жизни», — говорится в заявлении театра. В учреждении подчеркнули, что страна «богата талантами и на смену вчерашним кумирам придут другие, с ясной гражданской позицией».