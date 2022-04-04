Headhunter сообщил о снижении числа вакансий в ИТ и росте количества резюме
Число вакансий в сфере ИТ в России за последний месяц снизилось на 25%, а количество резюме увеличилось на 15%, сообщил РБК со ссылкой на данные Headhunter. Согласно исследованию, за неделю с 21 по 27 марта в России было открыто почти 95 000 вакансий в IT. Это на 25% меньше, чем за период с 21 по 27 февраля, говорится в исследовании. Число резюме при этом выросло на 15% до 286 400.
Аналитики отметили, что в результате уровень конкуренции вырос с двух до трех претендентов на вакансию, однако показатель все еще ниже среднего по всем отраслям. Эксперты пояснили, что с начала 2021 г. и до ноября числа вакансий в ИТ-сфере росло, затем немного снизилось. С 2022 г. показатель начал расти и достиг пика 7 февраля, а после 21 февраля начал резко падать. В целом сейчас количество ИТ-вакансий на 32% больше, чем в начале 2021 г. Количество резюме ИТ-специалистов в прошлом году было стабильным, а с начала 2022 г. начало расти. По данным на конец марта, их число выросло на 58% в годовом выражении.
В исследовании говорится, что в I квартале этого года 60% компаний, у которых ранее было более 100 ИТ-вакансий, снизили их количество на 25-26% по сравнению с IV кварталом 2021 г. У 29% компаний количество ИТ-вакансий выросло на 26%, у 9% показатель не изменился.
Чаще всего искали ИТ-специалистов в марте компании в сфере ИТ, системной интеграции и интернета — около 37 000 вакансий, в финансовом секторе — более 9300, розничной торговле — 5700, услуг для бизнеса — 5200, телекоммуникаций — 3600.
Аналитики отметили, что несмотря на рост количества кандидатов, ожидаемые зарплаты в отрасли увеличились. В среднем по России они выросли на 21% в годовом выражении, до 80 000 руб. в месяц. В Москве зарплатные ожидания увеличились на 15% до 124 000 руб., в Санкт-Петербурге — на 13% до 84 000 руб.
После начала спецоперации России на Украине несколько иностранных ИТ-компаний заявили о приостановке или прекращении работы в России. Такие заявления сделали Microsoft, EPAM, Cisco Systems, Oracle им др. Некоторые компании приостановили наем новых сотрудников из-за неопределенности. Для поддержки отрасли правительство объявило отсрочку от армии для ИТ-специалистов и о запуске льготной ипотеки для них.