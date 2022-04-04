Headhunter сообщил о снижении числа вакансий в ИТ и росте количества резюме

Аналитики отметили, что в результате уровень конкуренции вырос с двух до трех претендентов на вакансию, однако показатель все еще ниже среднего по всем отраслям. Эксперты пояснили, что с начала 2021 г. и до ноября числа вакансий в ИТ-сфере росло, затем немного снизилось. С 2022 г. показатель начал расти и достиг пика 7 февраля, а после 21 февраля начал резко падать. В целом сейчас количество ИТ-вакансий на 32% больше, чем в начале 2021 г. Количество резюме ИТ-специалистов в прошлом году было стабильным, а с начала 2022 г. начало расти. По данным на конец марта, их число выросло на 58% в годовом выражении.