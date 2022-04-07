Мишустин анонсировал повышение пенсий, соцвыплат и МРОТ
Власти России проиндексируют социальные выплаты, пенсии, минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум на фоне роста цен в стране, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.
«Однако рост цен сохраняется. И здесь важно – поддержать людей. По поручению президента будут проиндексированы социальные выплаты, в том числе и семьям с детьми, а также пенсии. Увеличим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума», — заявил Мишустин (цитата по «РИА Новости»).
Он напомнил, что с мая семьи с низкими доходами начнут получать пособия на детей 8-17 лет. Пособия будут назначаться с апреля, а до конца года их смогут получить родители более 5 млн детей. Размер выплаты составит от 5000 до 12 000 руб. в месяц в зависимости от региона и ситуации в семье. На новые пособия будет выделено 450 млрд руб., передает ТАСС.
16 марта президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения. Все социальные выплаты, пенсии, зарплаты работников бюджетной сферы, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум будут повышены в ближайшее время, говорил он на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов.
Ранее в России были приняты законы о дополнительной индексации пенсий на 8,6%, так как уровень инфляции по итогам 2021 г. превысил уровень изначальной индексации выплат.