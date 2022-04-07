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Мишустин анонсировал повышение пенсий, соцвыплат и МРОТ

Ведомости

Власти России проиндексируют социальные выплаты, пенсии, минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум на фоне роста цен в стране, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.

«Однако рост цен сохраняется. И здесь важно – поддержать людей. По поручению президента будут проиндексированы социальные выплаты, в том числе и семьям с детьми, а также пенсии. Увеличим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума», — заявил Мишустин (цитата по «РИА Новости»).

Он напомнил, что с мая семьи с низкими доходами начнут получать пособия на детей 8-17 лет. Пособия будут назначаться с апреля, а до конца года их смогут получить родители более 5 млн детей. Размер выплаты составит от 5000 до 12 000 руб. в месяц в зависимости от региона и ситуации в семье. На новые пособия будет выделено 450 млрд руб., передает ТАСС.

16 марта президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения. Все социальные выплаты, пенсии, зарплаты работников бюджетной сферы, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум будут повышены в ближайшее время, говорил он на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов.

Ранее в России были приняты законы о дополнительной индексации пенсий на 8,6%, так как уровень инфляции по итогам 2021 г. превысил уровень изначальной индексации выплат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных