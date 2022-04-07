Мишустин анонсировал повышение пенсий, соцвыплат и МРОТ

Он напомнил, что с мая семьи с низкими доходами начнут получать пособия на детей 8-17 лет. Пособия будут назначаться с апреля, а до конца года их смогут получить родители более 5 млн детей. Размер выплаты составит от 5000 до 12 000 руб. в месяц в зависимости от региона и ситуации в семье. На новые пособия будет выделено 450 млрд руб., передает ТАСС.