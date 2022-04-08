Путин простился с Жириновским

О том, что президент будет присутствовать на церемонии, говорил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Накануне он выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР. 8 апреля Жириновского отпели в храме Христа Спасителя. Перед началом отпевания патриарх Московский и всея Руси заявил, что людям, вступавшим с Владимиром Жириновским в конфликт, следует простить его, душа усопшего должна «покинуть этот мир в состоянии полного примирения с каждым».