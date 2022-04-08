Путин простился с Жириновским
Президент России Владимир Путин посетил церемонию прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома союзов и возложил цветы к его гробу, сообщила пресс-служба Кремля.
О том, что президент будет присутствовать на церемонии, говорил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Накануне он выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР. 8 апреля Жириновского отпели в храме Христа Спасителя. Перед началом отпевания патриарх Московский и всея Руси заявил, что людям, вступавшим с Владимиром Жириновским в конфликт, следует простить его, душа усопшего должна «покинуть этот мир в состоянии полного примирения с каждым».
Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после продолжительной борьбы с COVID-19. Его похоронят на Новодевичьем кладбище.