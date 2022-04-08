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Путин простился с Жириновским

Ведомости

Президент России Владимир Путин посетил церемонию прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома союзов и возложил цветы к его гробу, сообщила пресс-служба Кремля. 

О том, что президент будет присутствовать на церемонии, говорил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Накануне он выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР. 8 апреля Жириновского отпели в храме Христа Спасителя. Перед началом отпевания патриарх Московский и всея Руси заявил, что людям, вступавшим с Владимиром Жириновским в конфликт, следует простить его, душа усопшего должна «покинуть этот мир в состоянии полного примирения с каждым».

Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после продолжительной борьбы с COVID-19. Его похоронят на Новодевичьем кладбище.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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