Владимира Жириновского похоронят с государственными почестями

Церемония отпевания, которую проведет патриарх Кирилл, пройдет в храме Христа Спасителя, а церемония прощания – в Колонном зале Дома Союзов. Традиция прощания с умершими государственными и культурными деятелями в этом зале установилась в советское время, но затем долгое время он для этого не использовался – вплоть до 2015 г., когда в Колонном зале состоялась гражданская панихида по бывшему премьер-министру Евгению Примакову. Рядом с последним, судя по сообщению в «МК», Жириновский будет похоронен (представитель партии не уточняет место).