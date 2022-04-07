Владимира Жириновского похоронят с государственными почестями

Владимира Жириновского похоронят с государственными почестямиОтпевание пройдет в храме Христа Спасителя, прощание в Колонном зале, захоронение на Новодевичьем
Лидера ЛДПР Владимира Жириновского похоронят 8 апреля. О смерти политика после длительной болезни сообщили 6 апреля. 7 апреля премьер-министр Михаил Мишустин сказал депутатам во время отчета в Госдуме, что министр здравоохранения Михаил Мурашко в последнее время начинал свой рабочий день с консилиума по лечению Жириновского. «На протяжении двух месяцев (с тех пор, как Жириновский заболел ковидом. – «Ведомости») мы боролись за его жизнь, это коллектив ведущих врачей страны. Тяжесть заболевания, особенности течения, к сожалению, не позволили добиться успехов», – сказал Мурашко (цитата по «РИА Новости»).
Церемония отпевания, которую проведет патриарх Кирилл, пройдет в храме Христа Спасителя, а церемония прощания – в Колонном зале Дома Союзов. Традиция прощания с умершими государственными и культурными деятелями в этом зале установилась в советское время, но затем долгое время он для этого не использовался – вплоть до 2015 г., когда в Колонном зале состоялась гражданская панихида по бывшему премьер-министру Евгению Примакову. Рядом с последним, судя по сообщению в «МК», Жириновский будет похоронен (представитель партии не уточняет место).
Выход из партии
Жириновский находился в больнице с начала февраля. 24 марта в партию «Справедливая Россия» был принят ряд политиков, ранее состоявших в ЛДПР. Среди них, в частности, сенатор от Хабаровского края Сергей Безденежных, который состоял в партии 25 лет. В Совет Федерации он был делегирован при избранном в 2018 г. от ЛДПР губернаторе Сергее Фургале (арестован в 2020 г.). Безденежных критиковал назначенного вместо Фургала представителя партии Михаила Дегтярева. Вместе с Безденежных в «Справедливую Россию» вступили девять депутатов гордумы, вышедшие из ЛДПР после ареста Фургала.
У Жириновского с Примаковым были хорошие отношения, лидер ЛДПР хорошо отзывался о премьере (и поддерживал его назначение на пост в 1998 г.): «Я много лет знал его лично. В нем сочеталось хорошее знание страны, руководящие качества, он добивался блестящих показателей на всех постах, которые занимал».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин намерен попрощаться с Жириновским, не уточнив, посетит ли он Колонный зал или храм Христа Спасителя. Свободная аккредитация журналистов партией в Колонный зал открыта, в то время как в церковь – нет.
Между тем ЛДПР уже предложила переименовать Луков переулок в центре Москвы в улицу Жириновского, сообщил замглавы фракции Ярослав Нилов. Именно там находится штаб-квартира ЛДПР. Политик также рассказал, что «туда переедет музей истории ЛДПР, он будет открыт для посетителей». Назвать скверы в честь Жириновского предложили депутаты в Красноярске и Перми. Во время отчета Мишустина в Думе ЛДПР от выступления отказалась, вместо этого показав фильм о Жириновском.
Официально партия на 40 дней устранилась от решения кадровых вопросов, по крайней мере публично. Сейчас временно исполнять обязанности главы фракции назначили главу думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого, вопрос о лидерстве партии решит съезд. Его дата не назначена.
Источники «Ведомостей» говорили, что рассматривается вариант, при котором фракцию будет возглавлять один человек, а партию другой. И если во фракции останется партийный функционер (думский мандат нельзя передать тем, кто не был в списке на выборах), то партию может возглавить сторонний человек. Таких кандидатов немало, среди них губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Кадровый вопрос принципиально важен для ЛДПР: эксперты единогласно утверждают, что без харизматичного лидера партия может потерять свой электорат.
Песков заявил, что Путин в ближайшее время планирует встретиться с руководителями думских фракций, для Слуцкого, который входит в переговорную группу с Украиной, это будет первая встреча с главой государства в новой должности.