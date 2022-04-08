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В Госдуму внесли законопроект об изъятии имущества недружественных стран

Ведомости

Госсовет Крыма внес в Госдуму законопроект, которым предлагается изымать объекты собственности недружественных стран без выплаты компенсации. Соответствующий документ размещен в системе законодательного обеспечения парламента. 

Законопроект предполагает внесение поправок в ст. 235 Гражданского кодекса «Основания прекращения права собственности». К объектам собственности, которые предлагается принудительно изымать, авторы законопроекта относят движимое и недвижимое имущество, денежные средства, вклады в банках, ценные бумаги, корпоративные права, иное имущество (активы), «которые непосредственно или через аффилированных лиц принадлежат иностранным государствам и лицам, указанным в абзаце первом настоящей части (далее — имущество)». 

«Законопроект предусматривает возможность принудительного изъятия в собственность субъектов РФ объектов права собственности, находящихся на территории РФ и принадлежащих по состоянию на 24 февраля 2022 г. иностранным государствам, иностранным лицам, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия […], а также их бенефициарам и лицам, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности», — говорится в пояснительной записке к документу.

Изымать собственность предлагается на основании соответствующего решения органа исполнительной власти субъекта, на территории которого находится имущество. 

5 апреля депутаты Госсовета Крыма единогласно проголосовали 5 апреля за внесение в Госдуму данного законопроекта. Разработать их 30 марта поручил глава республики Сергей Аксенов.

Ранее сегодня представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе заявил, что Евросоюз заморозил активы российских граждан на сумму в 30 млрд евро, включая вертолеты, яхты и недвижимость. Страны ЕС замораживают активы граждан России в рамках санкционной политики после начала военной операции российских войск на территории Украины. Так, власти Нидерландов отчитались о заморозке российских активов на 516 млн евро, Бельгии — 10 млрд евро, Люксембурга — 2,5 млрд евро, Италии — более 800 млн евро, Франции — 150 млн евро (не считая средств ЦБ РФ), Польши — 30 млн евро.

1 апреля еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что конфискованное имущество россиян, попавших в европейские санкционные списки, может быть использовано для восстановления инфраструктуры Украины, если ЕС проведет необходимую для этого юридическую процедуру.

Ранее по теме: ЕС заморозил активы граждан России на 30 млрд евро

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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