В Госдуму внесли законопроект об изъятии имущества недружественных стран
Госсовет Крыма внес в Госдуму законопроект, которым предлагается изымать объекты собственности недружественных стран без выплаты компенсации. Соответствующий документ размещен в системе законодательного обеспечения парламента.
Законопроект предполагает внесение поправок в ст. 235 Гражданского кодекса «Основания прекращения права собственности». К объектам собственности, которые предлагается принудительно изымать, авторы законопроекта относят движимое и недвижимое имущество, денежные средства, вклады в банках, ценные бумаги, корпоративные права, иное имущество (активы), «которые непосредственно или через аффилированных лиц принадлежат иностранным государствам и лицам, указанным в абзаце первом настоящей части (далее — имущество)».
«Законопроект предусматривает возможность принудительного изъятия в собственность субъектов РФ объектов права собственности, находящихся на территории РФ и принадлежащих по состоянию на 24 февраля 2022 г. иностранным государствам, иностранным лицам, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия […], а также их бенефициарам и лицам, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности», — говорится в пояснительной записке к документу.
Изымать собственность предлагается на основании соответствующего решения органа исполнительной власти субъекта, на территории которого находится имущество.
5 апреля депутаты Госсовета Крыма единогласно проголосовали 5 апреля за внесение в Госдуму данного законопроекта. Разработать их 30 марта поручил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее сегодня представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе заявил, что Евросоюз заморозил активы российских граждан на сумму в 30 млрд евро, включая вертолеты, яхты и недвижимость. Страны ЕС замораживают активы граждан России в рамках санкционной политики после начала военной операции российских войск на территории Украины. Так, власти Нидерландов отчитались о заморозке российских активов на 516 млн евро, Бельгии — 10 млрд евро, Люксембурга — 2,5 млрд евро, Италии — более 800 млн евро, Франции — 150 млн евро (не считая средств ЦБ РФ), Польши — 30 млн евро.
1 апреля еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что конфискованное имущество россиян, попавших в европейские санкционные списки, может быть использовано для восстановления инфраструктуры Украины, если ЕС проведет необходимую для этого юридическую процедуру.