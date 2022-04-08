В Госдуму внесли законопроект об изъятии имущества недружественных стран

«Законопроект предусматривает возможность принудительного изъятия в собственность субъектов РФ объектов права собственности, находящихся на территории РФ и принадлежащих по состоянию на 24 февраля 2022 г. иностранным государствам, иностранным лицам, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия […], а также их бенефициарам и лицам, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности», — говорится в пояснительной записке к документу.