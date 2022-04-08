ЕС заморозил активы граждан России на 30 млрд евро

«Еврокомиссия создала целевую группу по аресту и заморозке российских активов, которая сегодня проведет встречу с представителями США и Украины. У нас уже есть результаты — в ЕС заморожены активы на 30 млрд евро, включая вертолеты, яхты, недвижимость», — заявил Мамер (цитата по ТАСС). По его словам, уже более половины стран союза отчитались о заморозке активов, в дальнейшем работа будет продолжаться и наращиваться.