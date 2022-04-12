«Коммерсантъ» узнал о сложностях с получением лицензий на оружие в регионах

Также в Росгвардию передают данные о признаках у человека противопоказаний для владения оружием, например следы наркотиков в крови. В течение месяца человек должен будет пройти внеочередное обследование, а до этого разрешение и оружие будут изъяты. Также у Росгвардии появились полномочия проверять достоверность медсправок и выяснять, не состоит ли человек на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере. Также владельцы оружия рассказали, что после принятия новых законов стоимость прохождения медкомиссии выросла более чем в два раза.