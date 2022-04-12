Газета
Общество

«Коммерсантъ» узнал о сложностях с получением лицензий на оружие в регионах

Ведомости

Владельцы оружия из Перми сообщили о сложностях с получением и продлением лицензии на оружие, сообщил «Коммерсантъ». По словам одного из охотников, после вступления в силу поправок медики неофициально сообщили, что очереди на медосвидетельствование растянулись на два-три месяца.

Согласно изменениям, пройти медосвидетельствование для получения лицензии на оружие теперь можно только в государственной или муниципальной клинике, у которой есть соответствующая лицензия. Владельцы оружия должны проходить медкомиссию раз в пять лет. Если в ходе осмотра врачи обнаружат противопоказания, человека лишат права владеть оружием. После осмотра врачи вносят информацию о здоровье претендента в единую государственную информсистему в сфере здравоохранения, откуда она передается в Росгвардию.

Также в Росгвардию передают данные о признаках у человека противопоказаний для владения оружием, например следы наркотиков в крови. В течение месяца человек должен будет пройти внеочередное обследование, а до этого разрешение и оружие будут изъяты. Также у Росгвардии появились полномочия проверять достоверность медсправок и выяснять, не состоит ли человек на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере. Также владельцы оружия рассказали, что после принятия новых законов стоимость прохождения медкомиссии выросла более чем в два раза.

Председатель федерации практической стрельбы Пермского края Сергей Чегодаев сообщил, что с такими проблемами столкнулись и стрелки-спортсмены, и сотрудники ЧОПов, которые должны проходить медкомиссию раз в год. Чегодаев не исключил, что очереди в региональный диспансер могли появиться из-за усложнения процедуры медосмотра.

Сотрудник одного из пермских ЧОПов подтвердил изданию, что охранники столкнулись с очередями на медосвидетельствование. По его словам, проблема состоит не столько в ужесточении требований, сколько в том, что осмотр больше нельзя пройти в частной клинике. Также о проблемах с прохождением медосмотра сообщили владельцы оружия из Пензы, Иркутска, Ижевска и Санкт-Петербурга.

1 марта вступили в силу поправки в закон «Об оружии», которые были приняты в июне прошлого года. Президент России Владимир Путин поручил ужесточить законодательство в сфере оружия после стрельбы в казанской гимназии в мае 2021 г., в результате которой погибли девять человек. У стрелявшего Ильназа Галявиева было серьезное заболевание мозга, однако ему выдали медсправку.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных