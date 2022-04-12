«Коммерсантъ» узнал о сложностях с получением лицензий на оружие в регионах
Владельцы оружия из Перми сообщили о сложностях с получением и продлением лицензии на оружие, сообщил «Коммерсантъ». По словам одного из охотников, после вступления в силу поправок медики неофициально сообщили, что очереди на медосвидетельствование растянулись на два-три месяца.
Согласно изменениям, пройти медосвидетельствование для получения лицензии на оружие теперь можно только в государственной или муниципальной клинике, у которой есть соответствующая лицензия. Владельцы оружия должны проходить медкомиссию раз в пять лет. Если в ходе осмотра врачи обнаружат противопоказания, человека лишат права владеть оружием. После осмотра врачи вносят информацию о здоровье претендента в единую государственную информсистему в сфере здравоохранения, откуда она передается в Росгвардию.
Также в Росгвардию передают данные о признаках у человека противопоказаний для владения оружием, например следы наркотиков в крови. В течение месяца человек должен будет пройти внеочередное обследование, а до этого разрешение и оружие будут изъяты. Также у Росгвардии появились полномочия проверять достоверность медсправок и выяснять, не состоит ли человек на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере. Также владельцы оружия рассказали, что после принятия новых законов стоимость прохождения медкомиссии выросла более чем в два раза.
Председатель федерации практической стрельбы Пермского края Сергей Чегодаев сообщил, что с такими проблемами столкнулись и стрелки-спортсмены, и сотрудники ЧОПов, которые должны проходить медкомиссию раз в год. Чегодаев не исключил, что очереди в региональный диспансер могли появиться из-за усложнения процедуры медосмотра.
Сотрудник одного из пермских ЧОПов подтвердил изданию, что охранники столкнулись с очередями на медосвидетельствование. По его словам, проблема состоит не столько в ужесточении требований, сколько в том, что осмотр больше нельзя пройти в частной клинике. Также о проблемах с прохождением медосмотра сообщили владельцы оружия из Пензы, Иркутска, Ижевска и Санкт-Петербурга.
1 марта вступили в силу поправки в закон «Об оружии», которые были приняты в июне прошлого года. Президент России Владимир Путин поручил ужесточить законодательство в сфере оружия после стрельбы в казанской гимназии в мае 2021 г., в результате которой погибли девять человек. У стрелявшего Ильназа Галявиева было серьезное заболевание мозга, однако ему выдали медсправку.