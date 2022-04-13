ВЦИОМ: запас продуктов есть у 85% россиян

ЦБ 10 марта представил консенсус-прогноз, согласно которому инфляция по итогам года может составить 20%, а в 2023 г. снизится до 8%. В марте инфляция ускорилась в годовом выражении до 16,69%. По сравнению с февралем потребительские цены выросли на 7,6%, с начала года инфляция составила 9,95%. Больше всего подорожали лук репчатый – на 50,1%, сахар — на 44%, капуста белокочанная – на 39,8%, бананы – на 31,5%, морковь – на 29,5% и помидоры свежие – на 27,4%.