ВЦИОМ: запас продуктов есть у 85% россиян
85% россиян заявили, что у них есть продуктовые запасы, говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Об отсутствии запасов еды сообщили 13% опрошенных. По сравнению с 1992 г. доля сделавших запасы продуктов выросла на 14 п. п., а доля людей без запасов уменьшилась на 6 п. п. В опросе приняли участие 1600 человек.
По данным социологов, запасы продуктов у 61% остались такими же, как в прошлом году. Увеличили запасы еды дома 8% россиян, а уменьшили — 16% респондентов. Социологи отметили, что у россиян изменились причины закупать еду впрок: в 1992 г. это делали из-за возможного роста цен и дефицита товаров, а сейчас россияне боятся только инфляции — эту причину назвали 46% участников опроса. Нехватка товаров беспокоит 29% опрошенных — на 13 п. п. меньше, чем в 1992 г.
«Мотивация создания продовольственных запасов варьируется в зависимости от места проживания. Каждый второй житель села делает запасы в связи с опасением, что вырастут цены (55%), в Москве и Санкт-Петербурге этим мотивом руководствуется каждый третий (35%). Жителей обеих столиц и городов с населением 100 000-500 000 человек чаще беспокоит возможное отсутствие товаров на полках (по 38% vs 21% среди жителей села)», — добавили авторы исследования.
ЦБ 10 марта представил консенсус-прогноз, согласно которому инфляция по итогам года может составить 20%, а в 2023 г. снизится до 8%. В марте инфляция ускорилась в годовом выражении до 16,69%. По сравнению с февралем потребительские цены выросли на 7,6%, с начала года инфляция составила 9,95%. Больше всего подорожали лук репчатый – на 50,1%, сахар — на 44%, капуста белокочанная – на 39,8%, бананы – на 31,5%, морковь – на 29,5% и помидоры свежие – на 27,4%.