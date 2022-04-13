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Минпросвещения предложило начинать учебную неделю в школах с поднятия флага

Ведомости

Министр просвещения Сергей Кравцов предложил внедрить в каждой российской школе в качестве «важного элемента воспитания» поднятие государственного флага в начале учебной недели. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. 

«Такие элементы школьной жизни как поднятие флага во многих регионах уже являются устоявшейся практикой. Это можно внедрить в каждой школе в качестве важного элемента воспитания. Такая практика способствует формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения», – цитирует пресс-служба министерства слова Кравцова. 

Министр отметил, что инициатива начинать неделю с подъема флага под гимн России могла бы стать «позитивной практикой».  

Как сообщили в пресс-службе министерства, глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в государственную программу «Развитие образования». Изменения касаются обеспечения всех школ страны государственной символикой. Теперь это будет предусмотрено в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ». 

3 марта в Минпросвещения рассказали о проведении в российских школах видеоурока о военной спецоперации России на Украине. Видеоурок под названием «Защитники мира», по данным министерства, посмотрели 5 млн российских школьников во всех регионах страны.

Ранее по теме: Российским школьникам провели видеоурок о военной спецоперации

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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