Минпросвещения предложило начинать учебную неделю в школах с поднятия флага
Министр просвещения Сергей Кравцов предложил внедрить в каждой российской школе в качестве «важного элемента воспитания» поднятие государственного флага в начале учебной недели. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
«Такие элементы школьной жизни как поднятие флага во многих регионах уже являются устоявшейся практикой. Это можно внедрить в каждой школе в качестве важного элемента воспитания. Такая практика способствует формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения», – цитирует пресс-служба министерства слова Кравцова.
Министр отметил, что инициатива начинать неделю с подъема флага под гимн России могла бы стать «позитивной практикой».
Как сообщили в пресс-службе министерства, глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в государственную программу «Развитие образования». Изменения касаются обеспечения всех школ страны государственной символикой. Теперь это будет предусмотрено в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ».
3 марта в Минпросвещения рассказали о проведении в российских школах видеоурока о военной спецоперации России на Украине. Видеоурок под названием «Защитники мира», по данным министерства, посмотрели 5 млн российских школьников во всех регионах страны.