Минпросвещения предложило начинать учебную неделю в школах с поднятия флага

«Такие элементы школьной жизни как поднятие флага во многих регионах уже являются устоявшейся практикой. Это можно внедрить в каждой школе в качестве важного элемента воспитания. Такая практика способствует формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения», – цитирует пресс-служба министерства слова Кравцова.