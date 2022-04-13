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Губернатор Курской области сообщил об обстреле пункта погранпропуска

Ведомости

Пункт пограничного пропуска в Кореневском районе Курской области, граничащем с Украиной, обстреляли из стрелкового оружия, ответным огнем огневая точка была подавлена, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня в 14 часов в Кореневском районе из стрелкового оружия был обстрелян пограничный пункт пропуска. Ответным огнём огневая точка была подавлена. Жертв и разрушений нет», — заявил Старовойт.

Ранее губернатор сообщил, что 5 апреля была попытка обстрелять позиции российских пограничников из минометов. Ответным огнем огневые точки были подавлены, с российской стороны жертв и разрушений нет. 4 апреля силовые службы Курской области перевели в режим повышенной готовности.

Шесть из семи граничащих с Украиной регионов ввели «желтый», или высокий, уровень террористической опасности. Это Курская, Брянская и Белгородская области, а также отдельные районы Воронежской области, Краснодарского края и республики Крым. Не повышала уровень террористической опасности Ростовская область – она граничит с ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей.

Ранее по теме: Губернатор Белгородской области заявил о повреждении железнодорожных путей
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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