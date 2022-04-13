Губернатор Курской области сообщил об обстреле пункта погранпропуска
Пункт пограничного пропуска в Кореневском районе Курской области, граничащем с Украиной, обстреляли из стрелкового оружия, ответным огнем огневая точка была подавлена, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Сегодня в 14 часов в Кореневском районе из стрелкового оружия был обстрелян пограничный пункт пропуска. Ответным огнём огневая точка была подавлена. Жертв и разрушений нет», — заявил Старовойт.
Ранее губернатор сообщил, что 5 апреля была попытка обстрелять позиции российских пограничников из минометов. Ответным огнем огневые точки были подавлены, с российской стороны жертв и разрушений нет. 4 апреля силовые службы Курской области перевели в режим повышенной готовности.
Шесть из семи граничащих с Украиной регионов ввели «желтый», или высокий, уровень террористической опасности. Это Курская, Брянская и Белгородская области, а также отдельные районы Воронежской области, Краснодарского края и республики Крым. Не повышала уровень террористической опасности Ростовская область – она граничит с ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей.