Губернатор Белгородской области заявил о повреждении железнодорожных путей
Железнодорожные пути повредили в Шебекинском городском округе Белгородской области, который находится на границе с Украиной, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. В результате происшествия никто не пострадал.
«В Шебекинском городском округе повреждение железнодорожных путей. Жертв и пострадавших нет. Разрушено только железнодорожное полотно. На месте работает оперативная группа. О причинах сообщу позже», — сообщил Гладков.
1 апреля два украинских вертолета Ми-24 на низкой высоте зашли в воздушное пространство России и нанесли удар по нефтехранилищу в Белгороде, сообщали в Минобороны. В результате на предприятии произошел пожар, пострадавших не было. Следственный комитет назвал произошедшее терактом. В феврале в селах Журавлека и Нехотеевка Белгородской области вводился режим ЧС после после взрыва снаряда, выпущенного со стороны Украины, сообщал Гладков.
Всего шесть из семи граничащих с Украиной регионов ввели «желтый», или высокий, уровень террористической опасности. Это Курская, Брянская и Белгородская области, а также отдельные районы Воронежской области, Краснодарского края и республики Крым. Не повышала уровень террористической опасности Ростовская область – она граничит с ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей.