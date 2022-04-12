Губернатор Белгородской области заявил о повреждении железнодорожных путей

1 апреля два украинских вертолета Ми-24 на низкой высоте зашли в воздушное пространство России и нанесли удар по нефтехранилищу в Белгороде, сообщали в Минобороны. В результате на предприятии произошел пожар, пострадавших не было. Следственный комитет назвал произошедшее терактом. В феврале в селах Журавлека и Нехотеевка Белгородской области вводился режим ЧС после после взрыва снаряда, выпущенного со стороны Украины, сообщал Гладков.