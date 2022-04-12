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Общество

Губернатор Белгородской области заявил о повреждении железнодорожных путей

Ведомости

Железнодорожные пути повредили в Шебекинском городском округе Белгородской области, который находится на границе с Украиной, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. В результате происшествия никто не пострадал.

«В Шебекинском городском округе повреждение железнодорожных путей. Жертв и пострадавших нет. Разрушено только железнодорожное полотно. На месте работает оперативная группа. О причинах сообщу позже», — сообщил Гладков.

1 апреля два украинских вертолета Ми-24 на низкой высоте зашли в воздушное пространство России и нанесли удар по нефтехранилищу в Белгороде, сообщали в Минобороны. В результате на предприятии произошел пожар, пострадавших не было. Следственный комитет назвал произошедшее терактом. В феврале в селах Журавлека и Нехотеевка Белгородской области вводился режим ЧС после после взрыва снаряда, выпущенного со стороны Украины, сообщал Гладков.

Всего шесть из семи граничащих с Украиной регионов ввели «желтый», или высокий, уровень террористической опасности. Это Курская, Брянская и Белгородская области, а также отдельные районы Воронежской области, Краснодарского края и республики Крым. Не повышала уровень террористической опасности Ростовская область – она граничит с ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей. 

Ранее по теме: В приграничных регионах вводят режим высокой террористической угрозы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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