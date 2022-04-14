Роспотребнадзор зарегистрировал тест на два генома коронавируса

«И хотя вероятность того, что ключевые изменения произойдут сразу в двух целевых участках генома коронавируса, достаточно низкая, данная платформа позволяет при необходимости быстро выбрать новую, более консервативную область для амплификации и модифицировать тест», — рассказали в Роспотребнадзоре. Тест, по данным экспертов, полностью адаптирован для существующих в России лабораторий, а все его компоненты производит ЦНИИ.