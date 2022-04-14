Роспотребнадзор зарегистрировал тест на два генома коронавируса
Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировал изотермический тест, который одновременно выявляет два различных участка генома коронавируса, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Такой метод значительно снижает вероятность ложноотрицательного результата.
«ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировал первый в мире изотермический тест AmpliSens® SC2-IT, нацеленный на выявление одновременно двух различных участков генома вируса SARS-CoV-2. Новая разработка не только обеспечивает высокую выявляемость вируса, но и значительно снижает вероятность получения ложноотрицательного результата», — сообщили в ведомстве.
Тест работает на основе петлевой изотермической амплификации (LAMP) – это метод воспроизведения геномных копий вируса в пробирке. Он способен выявить одновременно два участка вируса, которым не свойственна высокая изменчивость. Даже если один из участков значительно мутирует, тест сможет выявить коронавирус по второму участку генома. Результат можно получить за 20-25 минут.
Специалисты ЦНИИ отметили, что сейчас первая версия теста на основе LAMP успешно выявляет любые штаммы коронавируса, поэтому новый тест может пока рассматриваться как резервный, на случай появления мутаций, которые затронут существующие области амплификации.
«И хотя вероятность того, что ключевые изменения произойдут сразу в двух целевых участках генома коронавируса, достаточно низкая, данная платформа позволяет при необходимости быстро выбрать новую, более консервативную область для амплификации и модифицировать тест», — рассказали в Роспотребнадзоре. Тест, по данным экспертов, полностью адаптирован для существующих в России лабораторий, а все его компоненты производит ЦНИИ.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что новый рост заболеваемости коронавирусом в России может начаться в конце мая — июне. По его словам, уровень роста заболеваемости будет зависеть от того, как россияне будут соблюдать меры профилактики вируса, и от того, сделали ли они прививку.