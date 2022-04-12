Мурашко спрогнозировал новый рост заболеваемости COVID-19 в мае-июне

По словам министра, риски новой волны коронавируса уже существуют. Врачи нескольких стран Европы и Китая уже зафиксировали рост заболеваемости, поэтому Россия начала готовиться к новой волне. Сейчас заболеваемость идет на спад, однако в медорганизациях наблюдаются до 200 000 пациентов, добавил Мурашко. Он напомнил, что после перенесенного COVID-19 нужно пройти углубленную диспансеризацию, потому что после болезни для пациентов есть очень большие риски, особенно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.