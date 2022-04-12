Мурашко спрогнозировал новый рост заболеваемости COVID-19 в мае-июне
Новый подъем заболеваемости коронавирусом возможен в конце мая — июне, его сила будет зависеть от того, как люди соблюдают меры профилактики коронавируса и проходят вакцинацию, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».
«Думаю, что конец мая — июнь возможны подъемы заболеваемости», — заявил Мурашко (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что сила новой волны заболеваемости будет зависеть от того, как люди прививаются и ревакцинируются, а также от соблюдения мер профилактики.
По словам министра, риски новой волны коронавируса уже существуют. Врачи нескольких стран Европы и Китая уже зафиксировали рост заболеваемости, поэтому Россия начала готовиться к новой волне. Сейчас заболеваемость идет на спад, однако в медорганизациях наблюдаются до 200 000 пациентов, добавил Мурашко. Он напомнил, что после перенесенного COVID-19 нужно пройти углубленную диспансеризацию, потому что после болезни для пациентов есть очень большие риски, особенно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
По данным оперштаба, за последние сутки в России зарегистрировали 11 855 случаев заражения коронавирусом. 1390 пациентов были госпитализированы, 26 755 — выздоровели, а 248 — скончались от COVID-19. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 46,5%: прививки первым компонентом вакцины сделали 89,7 млн человек, а полностью привились почти 86 млн человек.