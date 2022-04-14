Голикова объяснила отсутствие некоторых лекарств в России проблемами с логистикой
Части лекарств временно нет на российском рынке из-за проблем с логистикой, Минпромторг, Минздрав и власти регионов рассматривают, какие препараты и медизделия можно производить на территории России, заявила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.
«Работа по вопросам дефектуры — временного отсутствия на рынке в связи с логистическими сложностями тех или иных продуктов — имеет чрезвычайное значение. Чтобы не зависеть от этого, мы вместе с коллегами из Минпромторга, Минздрава и регионов отрабатываем полностью группы лекарственных препаратов, медицинских изделий, которые можно воспроизвести, произвести на территории РФ», — заявила Голикова (цитата по ТАСС).
По ее словам, дефицита препаратов и перебоев с их поставками в России не будет. «Мы все вместе рассчитываем, что наши люди не будут испытывать какой-то нужды и перебоев в лекарственных препаратах. Считаем, что то, что произошло, было временными трудностями, которые сейчас уже практически преодолены», — отметила Голикова.
В марте российские врачи заявили о нехватке более 80 наименований лекарств в аптеках, в том числе противовоспалительных, гастроэнтерологических, противоэпилептических и противосудорожных, а также антидепрессантов и антипсихотиков, говорится в результатах опроса профессионального сообщества «ВрачиРФ», в котором приняли участие 3317 докторов. В Минздраве утверждали, что поставки лекарств в Россию продолжаются, несмотря на санкции. Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян не создавать ажиотажный спрос на лекарства: по его словам, в России есть все необходимые препараты.
Затем он сообщил, что спрос на некоторые препараты в России вырос в 10 раз, однако запаса препаратов для льготников хватит на 5,5 месяца. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров отметил, что в случае прекращения поставок некоторых иностранных лекарств Россия наладит собственное производство.
Ранее сегодня Центр развития передовых технологий (оператор маркировки «Честный знак») сообщил, что в марте россияне купили лекарств на 134 млрд руб. — на 160% больше, чем за аналогичный период 2021 г. В натуральном выражении продажи выросли почти вдвое, до 427 млн упаковок.