Расходы россиян на лекарства в марте выросли на 160%

В Минздраве утверждали, что поставки лекарств в Россию продолжаются, несмотря на санкции. Глава ведомства Михаил Мурашко призвал россиян не создавать ажиотажный спрос на лекарства, в России, по его словам, есть все необходимые препараты. 11 апреля председатель правительства Михаил Мишустин предупредил о сложностях с доставкой лекарств из-за «нарушения логистических цепочек и внешнего давления на Россию».