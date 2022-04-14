Расходы россиян на лекарства в марте выросли на 160%
Россияне в марте купили лекарств на 134 млрд руб. — на 160% больше, чем за аналогичный период 2021 г., сообщил ТАСС со ссылкой на Центр развития передовых технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак»).
«По данным системы цифровой маркировки "Честный знак", в марте этого года россияне потратили на лекарства более 134 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом в 2021 году траты увеличились на 160%», — сообщили в ЦРПТ.
Заместитель гендиректора центра Реваз Юсупов отметил, что в натуральном выражении продажи выросли почти вдвое, до 427 млн упаковок. Согласно данным цифровой маркировки, запас важных лекарств в России сформирован, отметил он.
Чаще всего россияне покупали:
Ксилометазолин – 18 млн упаковок, рост на 34%;
Бисопролол – 8,8 млн упаковок, рост в 3,1 раза;
Ибупрофен – 8,7 млн упаковок, рост на 83%;
Панкреатин – 6,3 млн, рост в 2,2 раза;
Нимесулид – 3,8 млн, рост на 88%;
Диклофенак – 4,1 млн, рост на 74%;
Омепразол – 8,4 млн, рост на 92%;
Парацетамол – 6,2 млн, рост на 64%;
Активированный уголь – 3,9 млн, рост в 2,3 раза;
Лоперамид – 2,6 млн, рост в 2,2 раза.
В середине марта российские врачи заявили о недостатке свыше 80 лекарств в аптеках. Среди них противовоспалительные, гастроэнтерологические, противоэпилептические и противосудорожные препараты, а также антидепрессанты и антипсихотики, следовало из опроса профессионального сообщества «ВрачиРФ», в котором приняли участие 3317 докторов.
В Минздраве утверждали, что поставки лекарств в Россию продолжаются, несмотря на санкции. Глава ведомства Михаил Мурашко призвал россиян не создавать ажиотажный спрос на лекарства, в России, по его словам, есть все необходимые препараты. 11 апреля председатель правительства Михаил Мишустин предупредил о сложностях с доставкой лекарств из-за «нарушения логистических цепочек и внешнего давления на Россию».