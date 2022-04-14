Газета
Бизнес

Расходы россиян на лекарства в марте выросли на 160%

Ведомости

Россияне в марте купили лекарств на 134 млрд руб. — на 160% больше, чем за аналогичный период 2021 г., сообщил ТАСС со ссылкой на Центр развития передовых технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак»).

«По данным системы цифровой маркировки "Честный знак", в марте этого года россияне потратили на лекарства более 134 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом в 2021 году траты увеличились на 160%», — сообщили в ЦРПТ.

Заместитель гендиректора центра Реваз Юсупов отметил, что в натуральном выражении продажи выросли почти вдвое, до 427 млн упаковок. Согласно данным цифровой маркировки, запас важных лекарств в России сформирован, отметил он.

Чаще всего россияне покупали:

  • Ксилометазолин – 18 млн упаковок, рост на 34%;

  • Бисопролол – 8,8 млн упаковок, рост в 3,1 раза;

  • Ибупрофен – 8,7 млн упаковок, рост на 83%;

  • Панкреатин – 6,3 млн, рост в 2,2 раза;

  • Нимесулид – 3,8 млн, рост на 88%;

  • Диклофенак – 4,1 млн, рост на 74%;

  • Омепразол – 8,4 млн, рост на 92%;

  • Парацетамол – 6,2 млн, рост на 64%;

  • Активированный уголь – 3,9 млн, рост в 2,3 раза;

  • Лоперамид – 2,6 млн, рост в 2,2 раза.

В середине марта российские врачи заявили о недостатке свыше 80 лекарств в аптеках. Среди них противовоспалительные, гастроэнтерологические, противоэпилептические и противосудорожные препараты, а также антидепрессанты и антипсихотики, следовало из опроса профессионального сообщества «ВрачиРФ», в котором приняли участие 3317 докторов.

В Минздраве утверждали, что поставки лекарств в Россию продолжаются, несмотря на санкции. Глава ведомства Михаил Мурашко призвал россиян не создавать ажиотажный спрос на лекарства, в России, по его словам, есть все необходимые препараты. 11 апреля председатель правительства Михаил Мишустин предупредил о сложностях с доставкой лекарств из-за «нарушения логистических цепочек и внешнего давления на Россию».

Ранее по теме: Мишустин предупредил о сложностях с доставкой лекарств
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных