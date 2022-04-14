Часть школьников Брянской области отправят на дистанционное обучение
Школы приграничных районов Брянской области с 15 апреля перейдут на дистанционное обучение, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правительство региона.
14 апреля губернатор Александр Богомаз заявил, что украинские военные обстреляли поселок городского типа Климово в Брянской области. В результате инцидента есть пострадавшие. «В приграничных районах школы переходят на дистанционное обучение с завтрашнего дня», — сообщил представитель правительства региона.
С Черниговской и Сумской областями Украины граничат шесть районов Брянской области. В регионе действует «желтый» уровень террористической опасности. Он был установлен 11 апреля и продлится до 25 апреля.
Ранее сегодня пресс-служба погрануправления ФСБ сообщила, что ВСУ обстреляли пропускной пункт «Новые Юрковичи» в Брянской области. В это время на территории пункта было 30 беженцев с Украины. Два автомобиля беженцев получили повреждения. В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) сообщили, что в Климовском районе зафиксировали два выстрела снарядами с украинской стороны. Представитель приемного отделения Климовской центральной районной больницы сообщил ТАСС, что в результате обстрела пострадали семь человек, в том числе беременная женщина и ребенок.