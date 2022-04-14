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Общество

СК заявил об авиаударе украинских вертолетов по поселку в Брянской области

Ведомости

Обстрел поселка Климово в Брянской области произошел в результате авиаударов двух украинских вертолетов, которые вторглись на территорию России, сообщила пресс-служба Следственного комитета. 

«С использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением, военнослужащие ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство Российской Федерации. Двигаясь на малой высоте, действуя умышленно, они произвели не менее 6 авиаударов по жилым домам в поселке Климово Климовского района Брянской области», — говорится в сообщении. 

В результате обстрелов ранения разной степени тяжести получили семь человек, в том числе один ребенок 2020 г. рождения, утверждают в СК. 

Возбуждено уголовное дело, следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего для привлечения виновных лиц к ответственности.

14 апреля губернатор Александр Богомаз заявил, что украинские военные обстреляли поселок городского типа Климово в Брянской области. С Черниговской и Сумской областями Украины граничат шесть районов Брянской области. В регионе действует «желтый» уровень террористической опасности. Он был установлен 11 апреля и продлится до 25 апреля.

Ранее сегодня пресс-служба погрануправления ФСБ сообщила, что ВСУ обстреляли пропускной пункт «Новые Юрковичи» в Брянской области. В это время на территории пункта было 30 беженцев с Украины. Два автомобиля беженцев получили повреждения. В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) сообщили, что в Климовском районе зафиксировали два выстрела снарядами с украинской стороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных