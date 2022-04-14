СК заявил об авиаударе украинских вертолетов по поселку в Брянской области
Обстрел поселка Климово в Брянской области произошел в результате авиаударов двух украинских вертолетов, которые вторглись на территорию России, сообщила пресс-служба Следственного комитета.
«С использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением, военнослужащие ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство Российской Федерации. Двигаясь на малой высоте, действуя умышленно, они произвели не менее 6 авиаударов по жилым домам в поселке Климово Климовского района Брянской области», — говорится в сообщении.
В результате обстрелов ранения разной степени тяжести получили семь человек, в том числе один ребенок 2020 г. рождения, утверждают в СК.
Возбуждено уголовное дело, следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего для привлечения виновных лиц к ответственности.
14 апреля губернатор Александр Богомаз заявил, что украинские военные обстреляли поселок городского типа Климово в Брянской области. С Черниговской и Сумской областями Украины граничат шесть районов Брянской области. В регионе действует «желтый» уровень террористической опасности. Он был установлен 11 апреля и продлится до 25 апреля.
Ранее сегодня пресс-служба погрануправления ФСБ сообщила, что ВСУ обстреляли пропускной пункт «Новые Юрковичи» в Брянской области. В это время на территории пункта было 30 беженцев с Украины. Два автомобиля беженцев получили повреждения. В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) сообщили, что в Климовском районе зафиксировали два выстрела снарядами с украинской стороны.