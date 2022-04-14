Глава Брянской области оценил ущерб от обстрела поселка Климово
В результате обстрела поселка Климово в Брянской области порядка 100 домов получили различный ущерб, два из них сгорели полностью, заявил губернатор Александр Богомаз в эфире телеканала «Россия 24».
«Два дома сгорели полностью, и почти 100 домам нанесен ущерб различной степени тяжести», — сказал он (цитата по ТАСС).
Богомаз добавил, что атаке подвергся частный сектор с преимущественно одноэтажными жилыми домами. Глава региона также пообещал помочь гражданам с ремонтом.
В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) 14 апреля сообщили, что в Климовском районе зафиксировали два выстрела снарядами с украинской стороны. Позднее в Следственном комитете сообщили, что обстрел поселка Климово в Брянской области произошел в результате авиаударов двух украинских вертолетов, которые вторглись на территорию России.
В результате обстрела, по данным на 18:00 мск, пострадали восемь человек. Шесть из них госпитализировали, двое — один из них ребенок — находятся в тяжелом состоянии, сообщал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.