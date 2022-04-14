Газета
Общество

Глава Брянской области оценил ущерб от обстрела поселка Климово

Ведомости

В результате обстрела поселка Климово в Брянской области порядка 100 домов получили различный ущерб, два из них сгорели полностью, заявил губернатор Александр Богомаз в эфире телеканала «Россия 24».

«Два дома сгорели полностью, и почти 100 домам нанесен ущерб различной степени тяжести», — сказал он (цитата по ТАСС).

Богомаз добавил, что атаке подвергся частный сектор с преимущественно одноэтажными жилыми домами. Глава региона также пообещал помочь гражданам с ремонтом.

В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) 14 апреля сообщили, что в Климовском районе зафиксировали два выстрела снарядами с украинской стороны. Позднее в Следственном комитете сообщили, что обстрел поселка Климово в Брянской области произошел в результате авиаударов двух украинских вертолетов, которые вторглись на территорию России.

В результате обстрела, по данным на 18:00 мск, пострадали восемь человек. Шесть из них госпитализировали, двое — один из них ребенок — находятся в тяжелом состоянии, сообщал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных