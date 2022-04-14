Орешкин анонсировал индексацию пенсий, МРОТ и других соцвыплат

7 апреля премьер-министр Михаил Мишустин также заявил об индексации социальных выплат, пенсий, МРОТа и прожиточного минимума на фоне роста цен в стране. При этом он напомнил, что уже с мая семьи с низкими доходами начнут получать пособия на детей 8-17 лет. Пособия будут назначаться с апреля, а до конца года их смогут получить родители более 5 млн детей. Размер выплаты составит от 5000 до 12 000 руб. в месяц в зависимости от региона и ситуации в семье.