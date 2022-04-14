Орешкин анонсировал индексацию пенсий, МРОТ и других соцвыплат
В ближайшее время в России внепланово проиндексируют пенсии, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и другие социальные выплаты, заявил помощник президента Максим Орешкин в интервью Наиле Аскер-Заде на телеканале «Россия 1».
«Уже принято решение провести внеплановую индексацию прожиточного минимума, МРОТа, пенсий, других социальных платежей. Сейчас коллеги из правительства как раз подготавливают конкретные параметры такого повышения. Я думаю, в ближайшее время это будет объявлено и такая индексация произойдет», — подчеркнул Орешкин.
Помощник президента отметил, что данные за I квартал, опубликованные Минцифры, показали рекордный профицит бюджета. По мнению Орешкина, это является хорошим показателем, по которому можно оценить финансовое состояние России. «Именно поэтому те же социальные расходы не только не пострадают, они будут сейчас увеличиваться», — добавил он.
7 апреля премьер-министр Михаил Мишустин также заявил об индексации социальных выплат, пенсий, МРОТа и прожиточного минимума на фоне роста цен в стране. При этом он напомнил, что уже с мая семьи с низкими доходами начнут получать пособия на детей 8-17 лет. Пособия будут назначаться с апреля, а до конца года их смогут получить родители более 5 млн детей. Размер выплаты составит от 5000 до 12 000 руб. в месяц в зависимости от региона и ситуации в семье.
16 марта президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения. Все социальные выплаты, пенсии, зарплаты работников бюджетной сферы, МРОТ и прожиточный минимум будут повышены в ближайшее время, говорил он на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов.
Ранее в России были приняты законы о дополнительной индексации пенсий на 8,6%, так как уровень инфляции по итогам 2021 г. превысил уровень изначальной индексации выплат.