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Путин подписал закон о новых антикризисных мерах в условиях санкций

Ведомости

Президент России Владимир Путин в субботу подписал закон о новых антикризисных мерах налоговой поддержки в условиях западных санкций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В программу антикризисных мер вошли, в частности, предложения по освобождению от налога с доходов в виде материальной выгоды, полученных в 2021–2023 гг. в российских банках, а также по предоставлению права применения заявительного порядка возмещения НДС всем налогоплательщикам, не находящимся в процессе реорганизации (ликвидации) и в отношении которых не возбуждена процедура банкротства.

Кроме того, по транспортному налогу закон предусматривает действие повышающего коэффициента только для автомобилей дороже 10 млн руб. На 2022–2024 гг. обнуляется ставка налога на прибыль для IT-компаний, следует из документа. 

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Глава государства 8 марта одобрил предложенный правительством первый пакет антикризисных мер по стабилизации экономической ситуации. Он предполагает отмену проверок в отношении МСП и IT-компаний, упрощение условий и порядка госзакупок, возможность для кабмина проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и доплаты к пенсиям, введение кредитных каникул до 30 сентября 2022 г. с их возможным продлением, упрощение процедуры закупки лекарств и другие меры.

16 марта Путин также подписал указ о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения России. Все социальные выплаты, пенсии, зарплаты работников бюджетной сферы, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум будут повышены в ближайшее время, говорил он на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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