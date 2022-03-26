Путин подписал закон о новых антикризисных мерах в условиях санкций

В программу антикризисных мер вошли, в частности, предложения по освобождению от налога с доходов в виде материальной выгоды, полученных в 2021–2023 гг. в российских банках, а также по предоставлению права применения заявительного порядка возмещения НДС всем налогоплательщикам, не находящимся в процессе реорганизации (ликвидации) и в отношении которых не возбуждена процедура банкротства.