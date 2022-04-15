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Нарышкин описал уехавших россиян строками Пушкина об Иване Мазепе

Ведомости

Россиян, которые уехали из России после начала военной спецоперации на Украине, ждет судьба гетмана Ивана Мазепы. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на заседании по теме исторического проекта «Единой России», передает «РИА Новости». 

«Тех же, кто в эти судьбоносные дни предпочёл стать так называемым "гражданином мира", отвернувшимся от своей родины, ждёт судьба изменника-Мазепы, о котором ещё Пушкин писал, что "он не любит ничего, что кровь готов он лить как воду, что презирает он свободу, что нет Отчизны для него", — сказал Нарышкин. 

Мазепа был Гетманом войска Запорожского и сподвижником Петра I. Во время Северной войны Мазепа вступил в переговоры со шведским королем Карлом XII и впоследствии перешел на его сторону. После поражения Швеции Мазепа уехал в Османскую империю, где умер в возрасте 70 лет. 

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считает врагами государства тех, кто уехал из России после начала военной спецоперации. «У нас есть люди, которые испугались, когда все началось, они испугались. Кто-то из них уехал. Сказал, что еду в длительный отпуск. Все поступили по-разному. Но есть те, кто испугался, и кто не понял. И они не являются врагами государства. Я убежден», - говорил Песков в эфире телеканала «Беларусь 1». 

Слова Пескова после раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Я и не знал, но, оказывается, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причем громко и пафосно, создав шумиху вокруг персоны, а потом, когда политический градус противостояния упадет, вернуться обратно, как ни в чем не бывало», — говорил Кадыров. 

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал лишать гражданства с последующим запретом на въезд в страну тех граждан, которые ведут себя «подло и предательски». им образом он прокомментировал предложение немецкой газеты Die Welt о работе для Марии Овсянниковой — экс-сотруднице «Первого канала», которая выступила с антивоенным лозунгом в эфире.

Ранее по теме: Песков рассказал о значении слова патриотизм
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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