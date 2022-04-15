Нарышкин описал уехавших россиян строками Пушкина об Иване Мазепе

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считает врагами государства тех, кто уехал из России после начала военной спецоперации. «У нас есть люди, которые испугались, когда все началось, они испугались. Кто-то из них уехал. Сказал, что еду в длительный отпуск. Все поступили по-разному. Но есть те, кто испугался, и кто не понял. И они не являются врагами государства. Я убежден», - говорил Песков в эфире телеканала «Беларусь 1».