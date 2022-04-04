Газета
Общество

Песков рассказал о значении слова патриотизм

Ведомости

Патриотизм — это любовь к своей родине и готовность на любые жертвы для своей страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос, как в Кремле понимают патриотизм.

По словам пресс-секретаря, у понятия «патриотизм» не может быть двойного прочтения, а дискуссия на эту тему лежит в идеологической, а не фактологической плоскости. «Патриотизм — это любовь к своей родине и готовность на любые жертвы для своей страны, когда это требуется. Вот это и есть патриотизм, и все, что в это понимание укладывается, все это и является патриотизмом», — отметил Песков. 

Он также подчеркнул , что в нынешних условиях «соревнование в том, кто больше является патриотом» вряд ли нужны. При этом в России, по словам Пескова, уже происходит объединение людей вокруг президента России Владимира Путина, что является правильным в сложных условиях, с которыми приходится сталкиваться. 

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров подверг критике Пескова за его слова о телеведущем Иване Урганте. В интервью телеканалу «Беларусь 1» Песков призвал не «записывать в пятую колонну» тех, кто испугался или не понял решение российских властей о военной операции на Украине. Он отметил, что уехавшие из России ведущие и артисты не стали врагами государства, а телеведущего Ивана Урганта он назвал «большим патриотом». 

Кадыров, в свою очередь, заявил, что в обществе произошла переоценка самого понятия «патриотизм». «Я и не знал, но, оказывается, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причем громко и пафосно, создав шумиху вокруг персоны, а потом, когда политический градус противостояния упадет, вернуться обратно, как ни в чем не бывало», — заявил Кадыров. 

О патриотизме ранее говорил и зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По мнению политика, патриотизм — это «не образ твоих мыслей, это действия». «У тех, кто любит Родину, – очень разные лица. У предателя всегда одно лицо – лицо предателя. Главное – вовремя отличить это лицо», — заявил он. 

После начала военной операции на территории Украины 24 февраля, ряд деятелей культуры и шоубизнеса заявили, что покинули Россию. Западные страны начали вводить против России новые санкции. На этом фоне десятки крупных технологических компаний, ритейлеров и автоконцернов покинули российский рынок или приостановили продажи в стране.

Правительство объявило дополнительные меры поддержки экономики, включая новые налоговые льготы, гранты сельскохозяйственным производителям и новый этап амнистии капиталов. Песков заявил, что на место ушедших компаний придут новые.

Ранее по теме: Песков: место уходящих из России компаний в будущем займут другие

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных