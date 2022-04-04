Песков рассказал о значении слова патриотизм

По словам пресс-секретаря, у понятия «патриотизм» не может быть двойного прочтения, а дискуссия на эту тему лежит в идеологической, а не фактологической плоскости. «Патриотизм — это любовь к своей родине и готовность на любые жертвы для своей страны, когда это требуется. Вот это и есть патриотизм, и все, что в это понимание укладывается, все это и является патриотизмом», — отметил Песков.