Песков рассказал о значении слова патриотизм
Патриотизм — это любовь к своей родине и готовность на любые жертвы для своей страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос, как в Кремле понимают патриотизм.
По словам пресс-секретаря, у понятия «патриотизм» не может быть двойного прочтения, а дискуссия на эту тему лежит в идеологической, а не фактологической плоскости. «Патриотизм — это любовь к своей родине и готовность на любые жертвы для своей страны, когда это требуется. Вот это и есть патриотизм, и все, что в это понимание укладывается, все это и является патриотизмом», — отметил Песков.
Он также подчеркнул , что в нынешних условиях «соревнование в том, кто больше является патриотом» вряд ли нужны. При этом в России, по словам Пескова, уже происходит объединение людей вокруг президента России Владимира Путина, что является правильным в сложных условиях, с которыми приходится сталкиваться.
Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров подверг критике Пескова за его слова о телеведущем Иване Урганте. В интервью телеканалу «Беларусь 1» Песков призвал не «записывать в пятую колонну» тех, кто испугался или не понял решение российских властей о военной операции на Украине. Он отметил, что уехавшие из России ведущие и артисты не стали врагами государства, а телеведущего Ивана Урганта он назвал «большим патриотом».
Кадыров, в свою очередь, заявил, что в обществе произошла переоценка самого понятия «патриотизм». «Я и не знал, но, оказывается, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причем громко и пафосно, создав шумиху вокруг персоны, а потом, когда политический градус противостояния упадет, вернуться обратно, как ни в чем не бывало», — заявил Кадыров.
О патриотизме ранее говорил и зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По мнению политика, патриотизм — это «не образ твоих мыслей, это действия». «У тех, кто любит Родину, – очень разные лица. У предателя всегда одно лицо – лицо предателя. Главное – вовремя отличить это лицо», — заявил он.
После начала военной операции на территории Украины 24 февраля, ряд деятелей культуры и шоубизнеса заявили, что покинули Россию. Западные страны начали вводить против России новые санкции. На этом фоне десятки крупных технологических компаний, ритейлеров и автоконцернов покинули российский рынок или приостановили продажи в стране.
Правительство объявило дополнительные меры поддержки экономики, включая новые налоговые льготы, гранты сельскохозяйственным производителям и новый этап амнистии капиталов. Песков заявил, что на место ушедших компаний придут новые.