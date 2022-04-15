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Общество

Мишустин оценил расходы на пособия на детей 8-17 лет в 505 млрд рублей

Ведомости

Правительство выделит 505 млрд руб. в 2022 г. на ежемесячные пособия на детей 8-17 лет, которые живут в малообеспеченных семьях, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании о реализации мер соцподдержки. Ранее Минфин оценил расходы на пособия в 455 млрд руб.

«На выплаты направим почти 363 млрд руб., всего же на эти цели в текущем году выделим 505 млрд руб., чтобы до конца года средства получили родители более 5 млн детей», — заявил Мишустин (цитата по ТАСС).

8 марта президент России Владимир Путин анонсировал выплаты на детей 8-17 лет, которые живут в семьях с невысокими доходами. Затем министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что пособие будет выплачиваться в размере 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе. Его размер будет колебаться от 6150 до 12 300 руб. Чтобы получить пособие, нужно подать заявление на портале госуслуг, в МФЦ или отделении Пенсионного фонда России.

7 апреля Мишустин также заявил об индексации социальных выплат, пенсий, МРОТа и прожиточного минимума на фоне роста цен в стране. Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что пенсии будут проиндексированы в ближайшее время.

Ранее по теме: Орешкин анонсировал индексацию пенсий, МРОТ и других соцвыплат
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных