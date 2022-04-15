Мишустин оценил расходы на пособия на детей 8-17 лет в 505 млрд рублей
Правительство выделит 505 млрд руб. в 2022 г. на ежемесячные пособия на детей 8-17 лет, которые живут в малообеспеченных семьях, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании о реализации мер соцподдержки. Ранее Минфин оценил расходы на пособия в 455 млрд руб.
«На выплаты направим почти 363 млрд руб., всего же на эти цели в текущем году выделим 505 млрд руб., чтобы до конца года средства получили родители более 5 млн детей», — заявил Мишустин (цитата по ТАСС).
8 марта президент России Владимир Путин анонсировал выплаты на детей 8-17 лет, которые живут в семьях с невысокими доходами. Затем министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что пособие будет выплачиваться в размере 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе. Его размер будет колебаться от 6150 до 12 300 руб. Чтобы получить пособие, нужно подать заявление на портале госуслуг, в МФЦ или отделении Пенсионного фонда России.
7 апреля Мишустин также заявил об индексации социальных выплат, пенсий, МРОТа и прожиточного минимума на фоне роста цен в стране. Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что пенсии будут проиндексированы в ближайшее время.