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Голикова заявила о сохранении угрозы распространения коронавируса в России

Ведомости

Угроза распространения коронавируса в России сохраняется, несмотря на снижение заболеваемости, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на селекторном совещании, посвященном организации и проведению летней оздоровительной кампании в 2022 г.

«По-прежнему, несмотря на положительную динамику, к сожалению, угроза распространения коронавирусной инфекции остается, и здесь важно обеспечить все требования Роспотребнадзора», — заявила Голикова.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что новый рост заболеваемости коронавирусом в России может начаться в конце мая — июне. По его словам, уровень роста заболеваемости будет зависеть от того, как россияне будут соблюдать меры профилактики вируса, и от того, сделали ли они прививку.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в России зарегистрировали 11 432 случая заражения коронавирусом. 2867 пациентов за сутки госпитализировали, 19 523 – выздоровели, 261 человек скончался от COVID-19.

Ранее по теме: Минздрав прогнозирует волну коронавируса к лету

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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