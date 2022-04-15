Голикова заявила о сохранении угрозы распространения коронавируса в России

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что новый рост заболеваемости коронавирусом в России может начаться в конце мая — июне. По его словам, уровень роста заболеваемости будет зависеть от того, как россияне будут соблюдать меры профилактики вируса, и от того, сделали ли они прививку.