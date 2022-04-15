Голикова заявила о сохранении угрозы распространения коронавируса в России
Угроза распространения коронавируса в России сохраняется, несмотря на снижение заболеваемости, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на селекторном совещании, посвященном организации и проведению летней оздоровительной кампании в 2022 г.
«По-прежнему, несмотря на положительную динамику, к сожалению, угроза распространения коронавирусной инфекции остается, и здесь важно обеспечить все требования Роспотребнадзора», — заявила Голикова.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что новый рост заболеваемости коронавирусом в России может начаться в конце мая — июне. По его словам, уровень роста заболеваемости будет зависеть от того, как россияне будут соблюдать меры профилактики вируса, и от того, сделали ли они прививку.
По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в России зарегистрировали 11 432 случая заражения коронавирусом. 2867 пациентов за сутки госпитализировали, 19 523 – выздоровели, 261 человек скончался от COVID-19.