Росздравнадзор потребовал усилить контроль за выпиской рецептов на медпрепараты
Росздравнадзор потребовал от главврачей медорганизаций усилить контроль за выпиской рецептов на рецептурные препараты, говорится на сайте ведомства.
«В целях своевременного приобретения пациентами лекарственных препаратов для лечебного процесса Росздравнадзор предлагает руководителям медицинских организаций усилить контроль за выпиской медицинскими работниками лекарственных препаратов рецептурного отпуска на бумажном носителе или на рецептурном бланке в форме электронного документа», — говорится в письме Росздравнадзора.
В ведомстве пояснили, что письмо является «продолжением кампании по наведению порядка в цепочке «врач - пациент - аптека» и регулированию отпуска рецептурных препаратов». 10 марта Росздравнадзор направил аптекам требование соблюдать правила торговли рецептурными препаратами.
Ранее газета «Известия» сообщила со ссылкой на письмо ведомства аптекам, что, по мнению Росздравнадзора, продажа рецептурных препаратов без рецепта – это одна из причин, по которым возникает искусственный дефицит лекарств. Аптеки должны соблюдать рекомендуемые предписания, чтобы снизить социальную напряженность в обществе и стабилизировать работу, отмечено в письме.
В письме также отмечено, что за продажу ряда препаратов без рецептов предусматриваются штрафы от 100 000 до 200 000 руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток для юридических лиц.
После начала спецоперации России на Украине несколько крупных иностранных фармкомпаний приостановили или ограничили свою деятельность в России. Американская Eli Lilly объявила, что будет завозить в Россию только жизненно важные лекарства. Gilead также приостановила все бизнес-операции, не связанные с жизненно важными лекарствами. Pfizer, Bayer, Gilead, Novartis, MSD, Sanofi и AbbVie продолжили поставки, но ввели иные ограничения, включая приостановку инвестиций или клинических исследований. Johnson & Johnson заявила, что приостанавливает поставку средств личной гигиены, но продолжит завозить лекарства и медизделия.