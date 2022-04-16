Путин подписал закон об увеличении штрафов для «зацеперов» в 40 раз
Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в КоАП, которые предполагают увеличение штрафов за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте. Штраф для «зацеперов» — людей, катающихся на поездах, ухватившись снаружи, — вырастет со 100 до 4000 руб.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон о штрафах для «зацеперов» в апреле был принят депутатами Госдумы и одобрен Советом Федерации.
Внести изменения в КоАП и увеличить штрафы депутаты «Единой России» предложили в ноябре прошлого года. На сайте партии отмечалось, что штрафы хотят повысить в целом «за нарушение целого ряда правил поведения на железнодорожном транспорте».
Как пояснили в «Единой России», размер штрафа для «зацеперов» не менялся с момента принятия первоначальной редакции КоАП — на протяжении 20 лет. Сейчас, когда билет на электричку стоит больше 100 руб., эта сумма «никого не пугает», «а значит, данная превентивная мера не работает», заявил один из авторов инициативы, депутат Анатолий Выборный.
«Смысл увеличения штрафов в том, чтобы, во-первых, сами правоохранители более пристально реагировали на факты нарушений, а штраф перекрывал как минимум судебные издержки, соответственно, родители после получения таких штрафов были внимательнее, разъясняли, почему так нельзя делать», — рассказывал также вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.
По словам Выборного, МВД ежегодно пресекает около 1000 подобных нарушений. Например, за семь месяцев 2020 г. только в Центральном федеральном округе России 11 несовершеннолетних травмировались в результате проезда снаружи поездов, причем четверо из них погибли.