Путин подписал закон об увеличении штрафов для «зацеперов» в 40 раз

Как пояснили в «Единой России», размер штрафа для «зацеперов» не менялся с момента принятия первоначальной редакции КоАП — на протяжении 20 лет. Сейчас, когда билет на электричку стоит больше 100 руб., эта сумма «никого не пугает», «а значит, данная превентивная мера не работает», заявил один из авторов инициативы, депутат Анатолий Выборный.