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Общество

Около 200 000 сотрудников иностранных компаний в Москве могут потерять работу

Ведомости

Порядка 200 000 человек могут потерять рабочие места в Москве из-за ухода иностранных компаний, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. Власти города намерены выделить из бюджета порядка 3,36 млрд руб. на поддержку работников, находящихся под риском увольнения.

«В первую очередь программа адресована сотрудникам иностранных компаний, которые временно приостановили деятельность или приняли решение уйти из России. По нашим оценкам, под риском потерять работу находятся порядка 200 000 человек», — сообщил мэр.

Собянин напомнил, что между приостановкой работы зарубежных компаний и фактическим закрытием «проходит достаточно много времени». «Несколько недель и даже месяцев сотрудники могут находиться в вынужденном простое, получая компенсацию работодателя. На этот случай мы предлагаем организовать временные работы – комплектование архивов, текущий ремонт оборудования и тому подобные мероприятия, выполняя которые, сотрудники будут получать дополнительный доход», — отмечается в блоге.

Для уволенных, но пока еще не трудоустроенных сотрудников будут организованы общественные работы. «Возможность заняться полезным делом и приобрести новые навыки предоставят центры госуслуг «Мои документы», летние павильоны «Здоровая Москва», парки и другие городские организации», — отметил мэр.

Кроме того, организации, которые будут массово трудоустраивать работников, получат дополнительные субсидии на адаптацию сотрудников к новым рабочим местам. Планируется, что в рамках данной программы помощь в трудоустройстве получат порядка 58 000 человек.

18 марта Собянин сообщал, что около 300 зарубежных компаний приостановили работу в Москве.

Иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России и выходить из совместных предприятий с российскими компаниями после начала военной операции на Украине 24 февраля, которая повлекла за собой масштабные экономические санкции со стороны западных стран. В числе предприятий, приостановивших свою деятельность, энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт.

Ранее по теме: Собянин: около 300 зарубежных компаний приостановили работу в Москве

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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