Около 200 000 сотрудников иностранных компаний в Москве могут потерять работу

Собянин напомнил, что между приостановкой работы зарубежных компаний и фактическим закрытием «проходит достаточно много времени». «Несколько недель и даже месяцев сотрудники могут находиться в вынужденном простое, получая компенсацию работодателя. На этот случай мы предлагаем организовать временные работы – комплектование архивов, текущий ремонт оборудования и тому подобные мероприятия, выполняя которые, сотрудники будут получать дополнительный доход», — отмечается в блоге.