Мурашко оценил ситуацию на российском фармацевтическом рынке

В марте российские врачи заявили о нехватке более 80 наименований лекарств в аптеках, в том числе противовоспалительных, гастроэнтерологических, противоэпилептических и противосудорожных, а также антидепрессантов и антипсихотиков, говорится в результатах опроса профессионального сообщества «ВрачиРФ», в котором приняли участие 3317 докторов. В Минздраве утверждали, что поставки лекарств в Россию продолжаются, несмотря на санкции. Мурашко тогда призвал россиян не создавать ажиотажный спрос на лекарства: по его словам, в России есть все необходимые препараты.