Мурашко оценил ситуацию на российском фармацевтическом рынке
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко оценивает ситуацию на фармацевтическом рынке России как стабильную. Слова главы Минздрава передает агентство «РИА Новости».
«На протяжении последней недели прошли встречи как с отечественными производителями, так и с зарубежными. Мы видим сегодня стабильность ситуации на фармацевтическом рынке, в частности, по списку ЖНВЛП», — сказал он.
Аналогичным образом министр оценил положение дел и с ценами на лекарственные препараты в РФ: «Достаточно стабильная ситуация и по ценовой политике».
В марте российские врачи заявили о нехватке более 80 наименований лекарств в аптеках, в том числе противовоспалительных, гастроэнтерологических, противоэпилептических и противосудорожных, а также антидепрессантов и антипсихотиков, говорится в результатах опроса профессионального сообщества «ВрачиРФ», в котором приняли участие 3317 докторов. В Минздраве утверждали, что поставки лекарств в Россию продолжаются, несмотря на санкции. Мурашко тогда призвал россиян не создавать ажиотажный спрос на лекарства: по его словам, в России есть все необходимые препараты.
Затем он сообщил, что спрос на некоторые препараты в России вырос в 10 раз, однако запаса препаратов для льготников хватит на 5,5 месяца. В свою очередь министр промышленности и торговли Денис Мантуров отметил, что в случае прекращения поставок некоторых иностранных лекарств Россия наладит собственное производство.
14 апреля вице-премьер Татьяна Голикова объяснила отсутствие некоторых лекарств в России проблемами с логистикой. По ее словам, правительство, Минпромторг, Минздрав и власти регионов рассматривают, какие препараты и медизделия можно производить на территории России. Тем не менее она заверила, что дефицита препаратов и перебоев с их поставками в России не будет.