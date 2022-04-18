Роспотребнадзор отменил норматив по охвату тестированием на коронавирус

Второй (средний) уровень применяется, когда недельная заболеваемость находится на уровне 50-100 случаев на 100 000 населения, а доля положительных результатов тестов составляет от 7 до 15%. В такой ситуации в регионе должно приводиться не менее 200 исследований на 100 000 населения. Третий (низкий) уровень применяется тогда, когда в регионе диагностируется менее 50 случаев на 100 000 населения, а доля положительных результатов меньше 7%. В этом случае проводится не менее 150 исследований на 100 000 населения. Если в одном субъекте показатели заболеваемости и доли положительных результатов тестов относятся к разным уровням охвата, должен учитываться более высокий показатель.