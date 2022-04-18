Роспотребнадзор отменил норматив по охвату тестированием на коронавирус
Роспотребнадзор отменил норматив по охвату тестированием на COVID-19, составлявший не менее 300 исследований на 100 000 человек среднесуточно в неделю. Соответствующее постановление главы ведомства Анны Поповой опубликовано на официальном портале правовой информации, оно вступает в силу 19 апреля.
Согласно первоначальной версии постановления от 16 октября 2020 г., норматив по охвату тестированием составлял не менее 150 исследований на 100 000 населения. В ноябре 2020 г. он был увеличен до 200 тестов, в ноябре 2021-го — до 300.
В новой редакции охват предлагается определять «исходя из активности эпидемического процесса COVID-19» в каждом конкретном регионе. Первый (высокий) уровень применяется в случае, если недельный показатель заболеваемости превышает 100 случаев на 100 000 населения, а доля положительных результатов тестов превышает 15%. Он предусматривает проведение не менее 300 исследований на 100 000 населения, как и ранее.
Второй (средний) уровень применяется, когда недельная заболеваемость находится на уровне 50-100 случаев на 100 000 населения, а доля положительных результатов тестов составляет от 7 до 15%. В такой ситуации в регионе должно приводиться не менее 200 исследований на 100 000 населения. Третий (низкий) уровень применяется тогда, когда в регионе диагностируется менее 50 случаев на 100 000 населения, а доля положительных результатов меньше 7%. В этом случае проводится не менее 150 исследований на 100 000 населения. Если в одном субъекте показатели заболеваемости и доли положительных результатов тестов относятся к разным уровням охвата, должен учитываться более высокий показатель.
Ранее в понедельник министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Россия не зависит от поставок зарубежных тест-систем по выявлению коронавируса и других заболеваний. Он добавил, что за последние два года в стране было зарегистрировано более 400 тест-систем для диагностики заболеваний.
По данным на 18 апреля, за прошедшие сутки в России выявили 9434 новых случая заражения COVID-19. Это минимальный показатель с 7 июня 2021 г. Тем не менее, как отмечал Мурашко на прошлой неделе, заболеваемость коронавирусом растет в некоторых европейских странах и в Китае, поэтому прихода новой волны исключать нельзя. По его словам, новый всплеск заболеваемости в России может начаться в конце мая — июне, а динамика будет зависеть от того, как россияне будут соблюдать меры профилактики вируса, и от того, сделали ли они прививку.