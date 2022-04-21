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Минтруд может компенсировать работодателям расходы на оплату временной занятости

Ведомости

Министерство труда и социальной защиты России в условиях санкций собирается компенсировать работодателям расходы на частичную оплату труда при временной нетрудоспособности из расчета одного МРОТ на сотрудника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный ответ ведомства на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.

«Размер выплаты на одного работника в месяц — один МРОТ, увеличенный на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент», — говорится в ответе минтруда сенатору Кутепову. В 2021 году МРОТ составлял 12 792 руб. 1 января 2022 года эта сумма выросла до 13 890 руб.

Сейчас, по данным министерства, около 98 000 работников предприятий в России находятся в простое. Это в 2,5 раза больше, чем месяц назад. По данным Йельского университета, более 600 зарубежных компаний в разных сферах приостановили или прекратили работу в России.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам проверять соблюдение законов компаниями, которые объявили о приостановке деятельности в России. Прокуроры будут контролировать соблюдение трудового законодательства, в том числе условий трудовых договоров, порядок выплаты зарплаты и определение ее размера, исполнение обязательств перед контрагентами и перед Россией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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