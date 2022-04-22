Ватикан отложил встречу Папы Римского и патриарха Кирилла

«Сожалею, что Ватикану пришлось отложить вторую встречу с патриархом Кириллом, которую мы запланировали на июнь в Иерусалиме. Но наша дипломатия понимала, что наша встреча в это время может привести к большой путанице», — сообщил папа Франциск. При этом она охарактеризовал свои отношения с патриархом Кириллом как «хорошие».