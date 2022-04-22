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Ватикан отложил встречу Папы Римского и патриарха Кирилла

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Ватикан принял решение отложить намеченную на июнь встречу глав католической и православной церквей — папы Римского Франциска и патриарха Кирилла, сообщает аргентинское издание La Nacion.

«Сожалею, что Ватикану пришлось отложить вторую встречу с патриархом Кириллом, которую мы запланировали на июнь в Иерусалиме. Но наша дипломатия понимала, что наша встреча в это время может привести к большой путанице», — сообщил папа Франциск. При этом она охарактеризовал свои отношения с патриархом Кириллом как «хорошие».

Глава католической церкви подчеркнул, что всегда выступал за межрелигиозный диалог. «Когда я был архиепископом Буэнос-Айреса, я налаживал плодотворный диалог между христианами, иудеями и мусульманами. Это была одна из инициатив, которыми я больше всего горжусь», — добавил он.

О подготовке к встрече глав двух церквей ранее сообщил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). Он также рассказал о переговорах, которые прошли между представителями двух церквей 16 марта в формате видеоконференции. Они были посвящены ситуации на территории Украины.

Предыдущая встреча папы Римского Франциска и патриарха Кирилла состоялась в середине февраля 2016 г. в международном аэропорту Хосе Марти в столице Кубы — Гаване. Это была их первая личная встреча в истории. Понтифик в ходе беседы назвал себя с Кириллом братьями, а патриарх отметил, что встреча проходит «в правильное время в правильном месте», и подарил копию иконы Казанской Божией Матери.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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