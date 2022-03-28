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РПЦ сообщила о подготовке встречи патриарха Кирилла и папы римского Франциска

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Личная встреча патриарха Русской православной церкви Кирилла и папы римского Франциска может состояться в 2022 г., сообщил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в интервью телеканалу «Россия 24».

«Готовится встреча между папой [римским Франциском] и патриархом [Кириллом], которая, как я надеюсь, состоится в течение этого года. Это будет личная встреча», — подчеркнул митрополит. Он также рассказал о переговорах, которые прошли между представителями двух церквей 16 марта в формате видеоконференции. Они были посвящены ситуации на территории Украины.

«Так как события развиваются очень стремительно, то было необходимо двум предстоятелям пообщаться между собой и обсудить то, что происходит. Прежде всего главы церквей подчеркнули, что необходимо прилагать все усилия для того, чтобы все разногласия решались мирным путем», — добавил представитель РПЦ.

Как ранее отмечала пресс-служба Святого престола, стороны уделили особое внимание гуманитарным аспектам текущего кризиса и действиям Русской православной церкви и Римско-католической церкви по преодолению его последствий. Папа Римский и патриарх Кирилл также выразили надежду на «скорейшее достижение справедливого мира».

Предыдущая встреча папы римского Франциска и патриарха Кирилла состоялась в середине февраля 2016 г. в международном аэропорту Хосе Марти в столице Кубы — Гаване. Это была их первая личная встреча в истории. Понтифик в ходе беседы назвал себя с Кириллом братьями, а патриарх отметил, что встреча проходит «в правильное время в правильном месте», и подарил копию иконы Казанской Божией Матери.

Военная операция российских войск на территории Украины началась 24 февраля. Патриарх Кирилл неоднократно призывал избежать жертв среди мирных жителей, папа римский Франциск — к прекращению боевых действий. 23 марта глава католического престола также провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым они обсуждали организацию и работу гуманитарных коридоров. При этом Франциск призвал мировых лидеров приложить усилия, чтобы положить конец конфликту на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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