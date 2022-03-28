РПЦ сообщила о подготовке встречи патриарха Кирилла и папы римского Франциска

«Готовится встреча между папой [римским Франциском] и патриархом [Кириллом], которая, как я надеюсь, состоится в течение этого года. Это будет личная встреча», — подчеркнул митрополит. Он также рассказал о переговорах, которые прошли между представителями двух церквей 16 марта в формате видеоконференции. Они были посвящены ситуации на территории Украины.