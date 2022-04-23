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Общество

На ГОКе в Оренбургской области произошел взрыв

Ведомости

На руднике Гайского горно-обогатительного комбината (ГОК) в Оренбургской области утром 23 апреля произошел взрыв, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. В результате происшествия погибли три человека, прокурор области поручил организовать проверку, сообщили также в пресс-службе надзорного ведомства. 

«Взрыв прогремел во время проведения пиротехнических работ. Среди основных версий: нарушение техники безопасности либо недостоверные данные приборов-газоанализаторов», — сообщил источник агентства.

На предприятии «Интерфаксу» также сообщили, что тела погибших шахтеров не имеют внешних повреждений, сейчас на месте ЧП работают горноспасатели. Обстоятельства и причины произошедшего установит специально созданная комиссия. 

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Прокурор Оренбургской области Руслан Медведев поручил организовать проверку по факту происшествия на Гайском ГОКе, туда выехали первый зампрокурора области Евгений Шейрер и Гайский межрайонный прокурор Алексей Максимов, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. 

По предварительным данным, внештатная детонация вещества на глубине 1,2 км произошла около 8 часов 50 минут при проведении производственных работ, говорится в сообщении пресс-службы. 

«В ходе организованной проверки исполнения требований законодательства об охране труда на опасном производственном объекте надзорному ведомству предстоит установить причины и условия, способствовавшие произошедшему, а также проконтролировать устранение последствий произошедшего», — рассказали в прокуратуре. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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