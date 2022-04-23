На ГОКе в Оренбургской области произошел взрыв

На руднике Гайского горно-обогатительного комбината (ГОК) в Оренбургской области утром 23 апреля произошел взрыв, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. В результате происшествия погибли три человека, прокурор области поручил организовать проверку, сообщили также в пресс-службе надзорного ведомства.