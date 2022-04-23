На ГОКе в Оренбургской области произошел взрыв
На руднике Гайского горно-обогатительного комбината (ГОК) в Оренбургской области утром 23 апреля произошел взрыв, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. В результате происшествия погибли три человека, прокурор области поручил организовать проверку, сообщили также в пресс-службе надзорного ведомства.
«Взрыв прогремел во время проведения пиротехнических работ. Среди основных версий: нарушение техники безопасности либо недостоверные данные приборов-газоанализаторов», — сообщил источник агентства.
На предприятии «Интерфаксу» также сообщили, что тела погибших шахтеров не имеют внешних повреждений, сейчас на месте ЧП работают горноспасатели. Обстоятельства и причины произошедшего установит специально созданная комиссия.
Прокурор Оренбургской области Руслан Медведев поручил организовать проверку по факту происшествия на Гайском ГОКе, туда выехали первый зампрокурора области Евгений Шейрер и Гайский межрайонный прокурор Алексей Максимов, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
По предварительным данным, внештатная детонация вещества на глубине 1,2 км произошла около 8 часов 50 минут при проведении производственных работ, говорится в сообщении пресс-службы.
«В ходе организованной проверки исполнения требований законодательства об охране труда на опасном производственном объекте надзорному ведомству предстоит установить причины и условия, способствовавшие произошедшему, а также проконтролировать устранение последствий произошедшего», — рассказали в прокуратуре.