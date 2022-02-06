В шахте ГОКа в Белгородской области погиб проходчик
В шахте Яковлевского горно-обогатительного комбината (входит в «Северсталь») вечером 5 февраля погиб проходчик, прокуратура Белгородской области организовала проверку по факту несчастного случая, сообщили в надзорном ведомстве.
Проходчик погиб на глубине 370 м, ему было 45 лет. «В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об охране труда и промышленной безопасности на опасных производственных объектах», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.
Как уточнил директор Яковлевского ГОКа Денис Голубничий в соцсетях, в шахте погиб сотрудник подрядной организации. «Выводы делать рано, разбираемся в причинах произошедшего», — написал он.