Росавиация продлила ограничения полетов на юг России до 1 мая
Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен до 1 мая, самолеты не будут летать в 11 городов страны, следует из заявления Росавиации.
«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 1 мая 2022 года 03:45 по московскому времени», — говорится в сообщении.
До конца месяца ограничены полеты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.
Ведомство рекомендовало российским авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров по другим маршрутам — через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные российские аэропорты работают в обычном режиме, уточнили в Росавиации.
Ведомство закрыло 11 аэропортов в первый день военной операции России на Украине — 24 февраля. Ограничения планировалось ввести до 2 марта, но позже их продлили до 26 марта, а затем до 13, до 19 и до 25 апреля.
После объявления о начале спецоперации западные страны, в том числе Евросоюз, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия зеркально закрыла свое небо для таких стран. Евросоюз 25 февраля также запретил европейским компаниям поставку, лизинг, техобслуживание и страхование воздушных судов в России. 9 марта Великобритания заявила, что будет рассматривать полет российских самолетов над страной или их посадку на ее территории как уголовное преступление.