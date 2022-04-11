Росавиация: санкции ЕС против авиакомпаний РФ не повлияют на безопасность полетов

После начала военной операции на Украине ряд западных стран, включая членов Евросоюза, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, Россия приняла зеркальные меры. В конце февраля ЕС запретил продажу воздушных судов и запчастей к ним российским авиакомпаниям. Также было запрещено страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с авиационной и космической отраслями. Сообщалось, что лизинговые компании не будут заключать новые контракты с российскими компаниями и должны разорвать действующие до конца марта. Затем ЕС разрешил сохранить лизинговые контракты, которые были заключены до 26 февраля.