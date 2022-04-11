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Бизнес

Росавиация: санкции ЕС против авиакомпаний РФ не повлияют на безопасность полетов

Ведомости

Включение российских авиакомпаний в черный список Евросоюза не повлияет на безопасность полетов, заявили в Росавиации.

«Упомянутые ограничительные меры в отношении российских авиакомпаний приняты заочно и не имеют под собой каких-либо оснований, относящихся к техническому состоянию парка воздушных судов российских авиаперевозчиков, поддержанию летной годности этих судов, исполнению лизинговых сделок», — говорится в сообщении.

В ведомстве заверили, что у внесенных в черный список российских авиакомпаний есть вся необходимая бортовая документация, одобренная уполномоченным органом в области гражданской авиации РФ. «Все воздушные суда соответствуют нормам летной годности, проходят регулярное техническое обслуживание в установленные программой технического обслуживания сроки», — отметили в Росавиации.

Регулятор назвал новые санкции против отечественных авиакомпаний очередным доказательством стремления Евросоюза усиливать «авиационную блокаду» России.

Ранее в понедельник Еврокомиссия (ЕК) внесла в черный список воздушной безопасности Евросоюза 20 сертифицированных в России авиакомпаний, в том числе «Аэрофлот», «Победу», «Россию» и Utair. Компания «Скол» была внесена в список первой еще в ноябре 2021 г. На эти компании распространяется запрет на полеты или эксплуатационные ограничения в пределах ЕС, потому что они «не соответствуют международным стандартам безопасности», заявили в ЕК.

После начала военной операции на Украине ряд западных стран, включая членов Евросоюза, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, Россия приняла зеркальные меры. В конце февраля ЕС запретил продажу воздушных судов и запчастей к ним российским авиакомпаниям. Также было запрещено страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с авиационной и космической отраслями. Сообщалось, что лизинговые компании не будут заключать новые контракты с российскими компаниями и должны разорвать действующие до конца марта. Затем ЕС разрешил сохранить лизинговые контракты, которые были заключены до 26 февраля.

В марте президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий по решению правительства регистрировать права на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у отечественных компаний. Инициатива направлена на сохранение парка иностранных воздушных судов российских перевозчиков для бесперебойного функционирования гражданской авиации в условиях санкций. 1 апреля Путин издал указ, согласно которому авиакомпании должны будут оплачивать лизинг самолетов в рублях, а деньги переводить на счета в российских банках.

Министр транспорта Валерий Савельев заявил, что иностранные лизингодатели потребовали у российских компаний вернуть 500 самолетов общей стоимостью около $500 млрд. Ранее он заявлял, что российские компании «потеряли» за рубежом 78 самолетов из-за санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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