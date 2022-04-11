Росавиация: санкции ЕС против авиакомпаний РФ не повлияют на безопасность полетов
Включение российских авиакомпаний в черный список Евросоюза не повлияет на безопасность полетов, заявили в Росавиации.
«Упомянутые ограничительные меры в отношении российских авиакомпаний приняты заочно и не имеют под собой каких-либо оснований, относящихся к техническому состоянию парка воздушных судов российских авиаперевозчиков, поддержанию летной годности этих судов, исполнению лизинговых сделок», — говорится в сообщении.
В ведомстве заверили, что у внесенных в черный список российских авиакомпаний есть вся необходимая бортовая документация, одобренная уполномоченным органом в области гражданской авиации РФ. «Все воздушные суда соответствуют нормам летной годности, проходят регулярное техническое обслуживание в установленные программой технического обслуживания сроки», — отметили в Росавиации.
Регулятор назвал новые санкции против отечественных авиакомпаний очередным доказательством стремления Евросоюза усиливать «авиационную блокаду» России.
Ранее в понедельник Еврокомиссия (ЕК) внесла в черный список воздушной безопасности Евросоюза 20 сертифицированных в России авиакомпаний, в том числе «Аэрофлот», «Победу», «Россию» и Utair. Компания «Скол» была внесена в список первой еще в ноябре 2021 г. На эти компании распространяется запрет на полеты или эксплуатационные ограничения в пределах ЕС, потому что они «не соответствуют международным стандартам безопасности», заявили в ЕК.
После начала военной операции на Украине ряд западных стран, включая членов Евросоюза, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, Россия приняла зеркальные меры. В конце февраля ЕС запретил продажу воздушных судов и запчастей к ним российским авиакомпаниям. Также было запрещено страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с авиационной и космической отраслями. Сообщалось, что лизинговые компании не будут заключать новые контракты с российскими компаниями и должны разорвать действующие до конца марта. Затем ЕС разрешил сохранить лизинговые контракты, которые были заключены до 26 февраля.
В марте президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий по решению правительства регистрировать права на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у отечественных компаний. Инициатива направлена на сохранение парка иностранных воздушных судов российских перевозчиков для бесперебойного функционирования гражданской авиации в условиях санкций. 1 апреля Путин издал указ, согласно которому авиакомпании должны будут оплачивать лизинг самолетов в рублях, а деньги переводить на счета в российских банках.
Министр транспорта Валерий Савельев заявил, что иностранные лизингодатели потребовали у российских компаний вернуть 500 самолетов общей стоимостью около $500 млрд. Ранее он заявлял, что российские компании «потеряли» за рубежом 78 самолетов из-за санкций.