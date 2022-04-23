Число жертв при пожаре в тверском НИИ выросло до 11
В результате пожара в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны РФ в Твери погибли одиннадцать человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Возгорание произошло днем 21 апреля, тогда власти Тверской области сообщали о шести жертвах.
«В ходе разбора завалов были найдены тела еще пяти погибших, всего жертвами пожара стали 11 человек», — сообщил собеседник агентства. По его словам, работы на месте пожара продолжаются.
Ранее в командовании гарнизона заявили, что возгорание произошло на втором этаже административного корпуса НИИ. Площадь пожара составила 1500 кв. м, крыша здания частично обрушилась. Персонал института эвакуировали. Военная прокуратура начала проверку по факту пожара в ЦНИИ, ведомство примет меры для привлечения виновных к ответственности, сообщили в его пресс-службе.
Пресс-служба правительства Тверской области ранее сообщала, что в результате пожара пострадали 27 человек, 13 человек были госпитализированы в больницы города. Губернатор Игорь Руденя поручил правительству области оказать пострадавшим всю необходимую помощь.