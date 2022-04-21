Власти Тверской области сообщили о шести жертвах пожара в НИИ Минобороны
Шесть человек погибли и 27 пострадали в результате пожара в Центральном НИИ войск военно-космической обороны в Твери, сообщила пресс-служба правительства Тверской области. Возгорание произошло днем 21 апреля.
«По оперативным данным, в результате пожара пострадали 27 человек, шесть человек погибли», — сообщили в пресс-службе (цитата по ТАСС). 13 человек госпитализированы в больницы города, часть пострадавших получат медпомощь амбулаторно.
По данным правительства региона, в 16:35 возгорание в здании НИИ локализовали. Пожарные продолжают тушить огонь, однако работа осложняется погодными условиями. Губернатор Игорь Руденя поручил правительству области оказать пострадавшим всю необходимую помощь.
Ранее в командовании гарнизона заявили, что возгорание произошло на втором этаже административного корпуса НИИ. Площадь пожара составила 1500 кв. м, крыша здания частично обрушилась. Персонал института эвакуировали. Военная прокуратура начала проверку по факту пожара в ЦНИИ, ведомство примет меры для привлечения виновных к ответственности, сообщили в его пресс-службе.