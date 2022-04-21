Число жертв при пожаре в тверском НИИ выросло до пяти
Число погибших в результате пожара в ЦНИИ войск воздушно-космической обороны в Твери выросло до пяти, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
«По уточненным данным, число погибших при пожаре достигло пяти человек», — заявил собеседник агентства. К тушению пожара привлекли более 240 пожарных, 69 единиц техники и вертолет Ми-8. Помощь пострадавшим оказывали 14 бригад скорой помощи.
Военная прокуратура начала проверку по факту пожара, ведомство примет меры для привлечения виновных к ответственности, сообщили в его пресс-службе.
В командовании гарнизона заявили, что возгорание произошло на втором этаже административного корпуса НИИ. Площадь пожара составила 1500 кв. м, крыша здания частично обрушилась. Персонал института эвакуировали. Ранее в экстренных службах сообщили, что в результате пожара погибли двое и пострадали еще 20 человек, часть из них направили в реанимацию.