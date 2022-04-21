Число жертв при пожаре в тверском НИИ выросло до пяти

В командовании гарнизона заявили, что возгорание произошло на втором этаже административного корпуса НИИ. Площадь пожара составила 1500 кв. м, крыша здания частично обрушилась. Персонал института эвакуировали. Ранее в экстренных службах сообщили, что в результате пожара погибли двое и пострадали еще 20 человек, часть из них направили в реанимацию.