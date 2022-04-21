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Число жертв при пожаре в тверском НИИ выросло до пяти

Ведомости

Число погибших в результате пожара в ЦНИИ войск воздушно-космической обороны в Твери выросло до пяти, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. 

«По уточненным данным, число погибших при пожаре достигло пяти человек», — заявил собеседник агентства. К тушению пожара привлекли более 240 пожарных, 69 единиц техники и вертолет Ми-8. Помощь пострадавшим оказывали 14 бригад скорой помощи. 

Военная прокуратура начала проверку по факту пожара, ведомство примет меры для привлечения виновных к ответственности, сообщили в его пресс-службе. 

В командовании гарнизона заявили, что возгорание произошло на втором этаже административного корпуса НИИ. Площадь пожара составила 1500 кв. м, крыша здания частично обрушилась. Персонал института эвакуировали. Ранее в экстренных службах сообщили, что в результате пожара погибли двое и пострадали еще 20 человек, часть из них направили в реанимацию.

Ранее по теме: В Твери произошел пожар в НИИ войск воздушно-космической обороны
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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