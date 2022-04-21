В Твери произошел пожар в НИИ войск воздушно-космической обороны
В здании центрального НИИ войск воздушно-космической обороны в Твери произошел пожар, сообщил ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Тверской области. По предварительным данным, погиб один человек, еще около 30 пострадали.
В экстренных службах агентству сообщили, что общая площадь пожара составляет 1000 кв. м, огонь распространяется по зданию, горят несколько этажей. По данным источника ТАСС, часть пострадавших надышалась дымом, другие получили ушибы и травмы, потому что люди прыгали из окон, чтобы спастись от огня.
Сообщение о возгорании в НИИ поступило в 11:08 21 апреля, на место выехали несколько отделений пожарно-спасательных частей. В командовании гарнизона заявили, что персонал НИИ эвакуировали, причины пожара устанавливаются. По словам источника агентства, пожар мог произойти из-за аварийной работы электросети.