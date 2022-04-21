В Твери произошел пожар в НИИ войск воздушно-космической обороны

В экстренных службах агентству сообщили, что общая площадь пожара составляет 1000 кв. м, огонь распространяется по зданию, горят несколько этажей. По данным источника ТАСС, часть пострадавших надышалась дымом, другие получили ушибы и травмы, потому что люди прыгали из окон, чтобы спастись от огня.