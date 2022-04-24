Литва предложила Евросоюзу ввести санкции против патриарха Кирилла
Литва предлагает Евросоюзу ввести санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщил порталу 15min министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Власти также рассматривают возможность отделения Литовской православной церкви от Московской патриархии, заявил министр.
Предложение ввести патриарха Кирилла в санкционный список Ландсбергис объяснил его поддержкой военной спецоперации на Украине. «Этот человек, на мой взгляд, занимается не пастырской заботой, а гублением душ», — заявил министр. По его словам, епископ РПЦ благословляет Россию в своих высказываниях на «все ужасы, что происходят на Украине».
Глава литовского МИДа отметил, что поддержка патриархом Кириллом действий России на Украине «раздробила мировую православную церковь и вызвала беспрецедентное внутреннее сопротивление».
Для введения санкций против патриарха требуется согласие всех стран ЕС, окончательное решение пока не принято. Заявления епископа также стали толчком для некоторых литовских православных священников к инициированию отделения от Москвы, добавил Ландсбергис. По его словам, смена подчинения была бы желательна, однако «это прежде всего вопрос самоопределения народа и общины».
Ватикан ранее принял решение отложить намеченную на июнь встречу глав католической и православной церквей — папы Римского Франциска и патриарха Кирилла, сообщало аргентинское издание La Nacion. «Сожалею, что Ватикану пришлось отложить вторую встречу с патриархом Кириллом, которую мы запланировали на июнь в Иерусалиме. Но наша дипломатия понимала, что наша встреча в это время может привести к большой путанице», — сообщил папа Франциск. При этом она охарактеризовал свои отношения с патриархом Кириллом как «хорошие».