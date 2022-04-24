Газета
Общество

Литва предложила Евросоюзу ввести санкции против патриарха Кирилла

Ведомости

Литва предлагает Евросоюзу ввести санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщил порталу 15min министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Власти также рассматривают возможность отделения Литовской православной церкви от Московской патриархии, заявил министр. 

Предложение ввести патриарха Кирилла в санкционный список Ландсбергис объяснил его поддержкой военной спецоперации на Украине. «Этот человек, на мой взгляд, занимается не пастырской заботой, а гублением душ», — заявил министр. По его словам, епископ РПЦ благословляет Россию в своих высказываниях на «все ужасы, что происходят на Украине».

Глава литовского МИДа отметил, что поддержка патриархом Кириллом действий России на Украине «раздробила мировую православную церковь и вызвала беспрецедентное внутреннее сопротивление».

Ранее по теме: На Украине развернулась религиозная спецоперация

Для введения санкций против патриарха требуется согласие всех стран ЕС, окончательное решение пока не принято. Заявления епископа также стали толчком для некоторых литовских православных священников к инициированию отделения от Москвы, добавил  Ландсбергис. По его словам, смена подчинения была бы желательна, однако «это прежде всего вопрос самоопределения народа и общины».

Ватикан ранее принял решение отложить намеченную на июнь встречу глав католической и православной церквей — папы Римского Франциска и патриарха Кирилла, сообщало аргентинское издание La Nacion. «Сожалею, что Ватикану пришлось отложить вторую встречу с патриархом Кириллом, которую мы запланировали на июнь в Иерусалиме. Но наша дипломатия понимала, что наша встреча в это время может привести к большой путанице», — сообщил папа Франциск. При этом она охарактеризовал свои отношения с патриархом Кириллом как «хорошие».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных