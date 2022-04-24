«Коммерсантъ FM»: спрос на элитные туры за границу упал на 60%
Россияне стали реже интересоваться дорогими турами за рубеж, количество желающих организовать элитный тур в апреле снизилось на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Коммерсантъ FM» рассказали представители отрасли.
По словам участников рынка, дорога до курортов занимает сейчас в два раза больше времени, а из-за персональных и банковских санкций оплатить проживание в гостиницах стало труднее.
Сложности у туристов возникают с самостоятельным бронированием, деньги от компаний из России даже в дружественных странах зачисляются «с большим скрипом», отмечает гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
«Чем выше суммы, тем больше шансов, что банк-получатель в стране откажет и вернет платеж назад, просто побоявшись копаться в составляющих этого платежа», — сказал Мурадян.
Кроме того, эксперты рассказали, что UnionPay в ОАЭ работает не от всех банков, а курс обмена рубля на дирхамы невыгодный.
В начале марта сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb объявил о приостановке деятельности в России и Белоруссии. На сайте компании указано, что из-за санкций, введенных из-за военной операции на Украине, Airbnb не может обрабатывать транзакции, связанные с определенными российскими и белорусскими банками.
Сервис с 4 апреля запретил пользователям из России и Белоруссии бронировать жилье через платформу в любых странах. Все бронирования, сделанные в России и Белоруссии с 4 апреля и позже, были аннулированы.
В начале марта приостановить свою деятельность в России решила также голландская платформа для онлайн-бронирования отелей Booking.com. Правительство решило создать отечественный аналог сервиса, его разработка была поручена Ростуризму и Минцифры.
Цены на отдых в Египте и Турции значительно выросли на фоне ослабления курса рубля, сообщала в начале марта Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на результаты мониторинга систем бронирования туроператоров. Так, туры в Турцию подорожали более чем на 80% по сравнению с серединой февраля, а цены на туры в Египет за этот период выросли на 65%.