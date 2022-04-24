«Коммерсантъ FM»: спрос на элитные туры за границу упал на 60%

Цены на отдых в Египте и Турции значительно выросли на фоне ослабления курса рубля, сообщала в начале марта Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на результаты мониторинга систем бронирования туроператоров. Так, туры в Турцию подорожали более чем на 80% по сравнению с серединой февраля, а цены на туры в Египет за этот период выросли на 65%.