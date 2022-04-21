Газета
Экономика

Правительство компенсирует авиакомпаниям 100 млрд рублей расходов

Ведомости

Правительство выделит российским авиакомпаниям дополнительное финансирование в размере 100 млрд руб. в рамках программы частичной компенсации расходов перевозчиков на внутренние полеты, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Средства выделят по поручению президента, отметил Мишустин. «Рассчитываем, что такая мера позволит сохранить пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях на уровне прошлого года. И стоимость билетов на перелеты останется доступной для десятков миллионов наших граждан», – сказал премьер-министр.

По его словам, программа частичной компенсации расходов начнет действовать уже в апреле и продлится до октября включительно. Мишустин попросил министра транспорта Виталия Савельева взять этот вопрос под личный контроль.

Перед началом посевной кампании правительство также расширит поддержку аграриев. Мишустин пояснил, что из федерального бюджета будет выделено 10 млрд руб. на компенсацию части расходов на производство и реализацию зерновых культур. «Принятое решение совершенствует правила получения такой господдержки – она теперь станет доступна аграриям еще до начала посевной кампании как авансовый платеж», – рассказал премьер-министр. Мишустин выразил надежду, что новое регулирование ускорит доведение средств до производителей.

19 регионам с «высоким потенциалом развития туризма» правительство выделит 4 млрд руб., рассказал премьер-министр. По словам Мишустина, на эти средства будут реализованы 50 общественных инициатив по строительству быстровозводимых отелей общей вместимостью не менее 2500 номеров. Он отметил, что еще 4,5 млрд руб. готовы вложить инвесторы.  

До 1 сентября на границе будет отменен весовой и габаритный контроль для фур при условии, что они перевозят продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости. По мнению Мишустина, принятая мера ускорит процесс прохождения пунктов пропуска и улучшит логистику.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных