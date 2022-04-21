Правительство компенсирует авиакомпаниям 100 млрд рублей расходов
Правительство выделит российским авиакомпаниям дополнительное финансирование в размере 100 млрд руб. в рамках программы частичной компенсации расходов перевозчиков на внутренние полеты, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
Средства выделят по поручению президента, отметил Мишустин. «Рассчитываем, что такая мера позволит сохранить пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях на уровне прошлого года. И стоимость билетов на перелеты останется доступной для десятков миллионов наших граждан», – сказал премьер-министр.
По его словам, программа частичной компенсации расходов начнет действовать уже в апреле и продлится до октября включительно. Мишустин попросил министра транспорта Виталия Савельева взять этот вопрос под личный контроль.
Перед началом посевной кампании правительство также расширит поддержку аграриев. Мишустин пояснил, что из федерального бюджета будет выделено 10 млрд руб. на компенсацию части расходов на производство и реализацию зерновых культур. «Принятое решение совершенствует правила получения такой господдержки – она теперь станет доступна аграриям еще до начала посевной кампании как авансовый платеж», – рассказал премьер-министр. Мишустин выразил надежду, что новое регулирование ускорит доведение средств до производителей.
19 регионам с «высоким потенциалом развития туризма» правительство выделит 4 млрд руб., рассказал премьер-министр. По словам Мишустина, на эти средства будут реализованы 50 общественных инициатив по строительству быстровозводимых отелей общей вместимостью не менее 2500 номеров. Он отметил, что еще 4,5 млрд руб. готовы вложить инвесторы.
До 1 сентября на границе будет отменен весовой и габаритный контроль для фур при условии, что они перевозят продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости. По мнению Мишустина, принятая мера ускорит процесс прохождения пунктов пропуска и улучшит логистику.