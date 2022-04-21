Правительство компенсирует авиакомпаниям 100 млрд рублей расходов

Перед началом посевной кампании правительство также расширит поддержку аграриев. Мишустин пояснил, что из федерального бюджета будет выделено 10 млрд руб. на компенсацию части расходов на производство и реализацию зерновых культур. «Принятое решение совершенствует правила получения такой господдержки – она теперь станет доступна аграриям еще до начала посевной кампании как авансовый платеж», – рассказал премьер-министр. Мишустин выразил надежду, что новое регулирование ускорит доведение средств до производителей.