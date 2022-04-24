Число погибших в результате пожара в НИИ Твери выросло до 17
При пожаре в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны РФ в Твери, который произошел днем 21 апреля, погибли 17 человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
«В ходе разбора завалов обнаружены останки еще шестерых погибших. Общее количество жертв пожара составляет 17 человек», — сказал источник, добавив, что разбор сгоревших конструкций продолжается.
Днем ранее ТАСС сообщал об 11 жертвах происшествия, в ходе разбора завалов были найдены тела пяти погибших. В день пожара власти Тверской области говорили о шести жертвах.
Возгорание произошло на втором этаже административного корпуса НИИ, заявили ранее в командовании гарнизона. Площадь пожара составила 1500 кв. м, крыша здания частично обрушилась. Персонал института эвакуировали. Военная прокуратура начала проверку по факту пожара в ЦНИИ, ведомство примет меры для привлечения виновных к ответственности, сообщили в его пресс-службе.
Пресс-служба правительства Тверской области ранее сообщала, что в результате пожара пострадали 27 человек, 13 человек были госпитализированы в больницы города. Губернатор Игорь Руденя поручил правительству области оказать пострадавшим всю необходимую помощь.