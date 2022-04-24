Число погибших в результате пожара в НИИ Твери выросло до 17

Возгорание произошло на втором этаже административного корпуса НИИ, заявили ранее в командовании гарнизона. Площадь пожара составила 1500 кв. м, крыша здания частично обрушилась. Персонал института эвакуировали. Военная прокуратура начала проверку по факту пожара в ЦНИИ, ведомство примет меры для привлечения виновных к ответственности, сообщили в его пресс-службе.