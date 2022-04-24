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Число погибших в результате пожара в НИИ Твери выросло до 17

Ведомости

При пожаре в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны РФ в Твери, который произошел днем 21 апреля, погибли 17 человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. 

«В ходе разбора завалов обнаружены останки еще шестерых погибших. Общее количество жертв пожара составляет 17 человек», — сказал источник, добавив, что разбор сгоревших конструкций продолжается.

Днем ранее ТАСС сообщал об 11 жертвах происшествия, в ходе разбора завалов были найдены тела пяти погибших. В день пожара власти Тверской области говорили о шести жертвах.

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Возгорание произошло на втором этаже административного корпуса НИИ, заявили ранее в командовании гарнизона. Площадь пожара составила 1500 кв. м, крыша здания частично обрушилась. Персонал института эвакуировали. Военная прокуратура начала проверку по факту пожара в ЦНИИ, ведомство примет меры для привлечения виновных к ответственности, сообщили в его пресс-службе. 

Пресс-служба правительства Тверской области ранее сообщала, что в результате пожара пострадали 27 человек, 13 человек были госпитализированы в больницы города. Губернатор Игорь Руденя поручил правительству области оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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