В Госдуме предложили признавать иноагентами без иностранного финансирования
В новом законопроекте об иностранных агентах предлагается признавать таковыми тех, кто не получает иностранного финансирования, а также коммерческие компании, если их деятельность будет признана политической. Об этом сообщил РБК со ссылкой на законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», разработанный членами комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
В законопроекте сформулированы такие понятия, как «иностранный агент» и «иностранное влияние». Иностранное влияние — это предоставление поддержки лицу иностранным государством, его органами власти или международными организациями, оказание воздействия на него, в том числе с помощью принуждения, убеждения и т.д., указано в тексте законопроекта. Зампредседателя комиссии Андрей Луговой пояснил, что такая формулировка предложена к первому чтению, а ко второму ее раскроют более подробно.
Статус иностранного агента
Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам – с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля – в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование с Украины и занимались политической деятельностью. Первыми в него вошли журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев.
Поддержка иностранного источника — это получение иностранного финансирования, организационно-методической, научно-технической и другой помощи, говорится в законопроекте. Согласно документу, признать иноагентом могут лицо, которое не получало иностранного финансирования, но на которое было оказано «воздействие» иностранного источника. Сейчас такая норма уже есть в законодательстве: она применяется только к физлицам, но не к физлицам, которые признаны СМИ-иноагентами. В документе ее предлагается распространить на все категории иноагентов. Источник издания в Госдуме пояснил, что, к примеру, если человек прошел за границей обучение тому, как организовывать несанкционированные митинги, и теперь организует их в России, это может стать основанием для признания иноагентом.
Кроме того, законопроект предполагает создание единого реестра иноагентов вместо четырех, которые сейчас ведет Минюст. Это НКО, СМИ (вместе с журналистами-физлицами), незарегистрированные общественные объединения и физические лица вне зависимости от гражданства. Предлагается также расширить возможность признания иностранным агентом на коммерческие организации.
Минюст по новым правилам получит возможность через Роскомнадзор блокировать сайты иноагентов в случае нарушения закона, в том числе из-за отсутствия маркировки. При включении в реестр ведомство теперь должно будет сообщать, на каком основании то или иное лицо было признано иноагентом «с указанием конкретных норм» закона.
Также в законе появится единый порядок исключения из реестра. В частности, иноагент может быть исключен оттуда по итогам внеплановой проверки Минюста. Проверка должна показать отсутствие иностранного финансирования и политической деятельности.
Глава комиссии Василий Пискарев пояснил изданию, что главная цель законопроекта — «в большей степени информационная», чтобы обеспечить прозрачность деятельности иноагентов. «Если данная деятельность не противоречит российскому законодательству, но опирается на поддержку извне, наше общество вправе знать об источниках иностранного вмешательства во внутриполитические дела страны», — отметил он.