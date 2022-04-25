В Госдуме предложили признавать иноагентами без иностранного финансирования

Поддержка иностранного источника — это получение иностранного финансирования, организационно-методической, научно-технической и другой помощи, говорится в законопроекте. Согласно документу, признать иноагентом могут лицо, которое не получало иностранного финансирования, но на которое было оказано «воздействие» иностранного источника. Сейчас такая норма уже есть в законодательстве: она применяется только к физлицам, но не к физлицам, которые признаны СМИ-иноагентами. В документе ее предлагается распространить на все категории иноагентов. Источник издания в Госдуме пояснил, что, к примеру, если человек прошел за границей обучение тому, как организовывать несанкционированные митинги, и теперь организует их в России, это может стать основанием для признания иноагентом.