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Экономика

«Коммерсантъ» узнал о возможной нехватке в бюджете денег на дорогие препараты

Ведомости

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава разместил госзаказ на закупку в 2022 г. лекарств от гемофилии, онкогематологических заболеваний и рассеянного склероза стоимостью 23 млрд руб. из средств, заложенных на 2023-2024 гг., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные портала госзакупок. Эти заболевания входят в программу 14 высокозатратных нозологий - редких заболеваний, для лечения которых Минздрав закупает дорогостоящие лекарства за счет бюджета.

На закупку препаратов от этих болезней заложено 46 млрд руб. — почти 70% общей суммы финансирования программы. Новые аукционы могли разместить из-за фактического исчерпания к началу апреля бюджета на программу 14 ВЗН (федеральная программа «14 высокозатратных нозологий»), отметило издание. По его подсчетам, из выделенных 66,9 млрд руб. были заключены заказы или определены победители по ним на сумму 66,5 млрд руб. Также «Фармстандарт» должен поставить противоопухолевый препарат леналидомид на 8,2 млрд руб. по трехлетнему контракту, который заключили в 2020 г.

Ранее Минздрав закупал лекарства по программе 14 ВЗН за счет бюджета на следующие годы, обычно это происходило в ноябре-декабре. Однако в прошлом июне за счет средств 2022 г. был куплен препарат с действующим веществом октоког альфа. Сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Юрий Жулев сообщил, что это связано с недофинансированием программы. В 2021 г. ВСП оценивал недостаток средств в 20 млрд руб.

В Минздраве изданию сообщили, что закупки по программе проходят в соответствии с потребностями регионов, в том числе «с целью обеспечения переходящего остатка на последующие периоды». В министерстве обещали обеспечить лекарствами всех пациентов в полном объеме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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