«Коммерсантъ» узнал о возможной нехватке в бюджете денег на дорогие препараты

На закупку препаратов от этих болезней заложено 46 млрд руб. — почти 70% общей суммы финансирования программы. Новые аукционы могли разместить из-за фактического исчерпания к началу апреля бюджета на программу 14 ВЗН (федеральная программа «14 высокозатратных нозологий»), отметило издание. По его подсчетам, из выделенных 66,9 млрд руб. были заключены заказы или определены победители по ним на сумму 66,5 млрд руб. Также «Фармстандарт» должен поставить противоопухолевый препарат леналидомид на 8,2 млрд руб. по трехлетнему контракту, который заключили в 2020 г.