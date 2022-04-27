США объявили о награде в $10 млн за информацию о «российских хакерах»

Минюст США в 2020 г. предъявил обвинение шестерым россиянам в причастности к организации глобальных кибератак. В обвинительном заключении было сказано, что 27 июня 2017 г. обвиняемые россияне использовали вирус Notpetya для организации атак на объекты в США, «включая больницы и другие медицинские учреждения в системе здравоохранения Heritage Valley в Западном округе Пенсильвании, дочерней компании FedEx Corporation, TNT Express BV и крупного производителя фармацевтической продукции в США», название которого не уточняется. Общий убыток в результате данной кибератаки составил около $1 млрд.