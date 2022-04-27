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США объявили о награде в $10 млн за информацию о «российских хакерах»

Ведомости

Госдепартамент США объявил вознаграждение в $10 млн за информацию о якобы шести россиянах, которых госдеп считает причастными к хакерской атаке на институты США в июне 2017 г. с использованием вируса Notpetya, говорится на сайте госдепа.

В сообщении говорится, что они работают в Главном управлении Генерального штаба ВС России (бывший ГРУ) и могут быть причастны к «преступному заговору, включающему вредоносную кибердеятельность» в отношении США в «стратегических интересах России». В сообщении уточняется, что госдепу нужна информация о шести россиянах из хакерской группировки, которая, по данным Вашингтона, известна как Sandworm Team, Telebots, Voodoo Bear и Iron Viking.

Минюст США в 2020 г. предъявил обвинение шестерым россиянам в причастности к организации глобальных кибератак. В обвинительном заключении было сказано, что 27 июня 2017 г. обвиняемые россияне использовали вирус Notpetya для организации атак на объекты в США, «включая больницы и другие медицинские учреждения в системе здравоохранения Heritage Valley в Западном округе Пенсильвании, дочерней компании FedEx Corporation, TNT Express BV и крупного производителя фармацевтической продукции в США», название которого не уточняется. Общий убыток в результате данной кибератаки составил около $1 млрд.

По мнению минюста США, цель хакерских атак заключалась в том, чтобы «дестабилизировать» Украину и Грузию, а также повлиять на президентские выборы во Франции в 2017 году, якобы хакеры пытались навредить партии действующего президента Франции Эммануэля Макрона. Также их обвинили в проведении хакерской атаки против ОЗХО, когда она занималась расследованием «дела Скрипалей».

Ранее по теме: США обвинили шестерых россиян в организации серии глобальных кибератак
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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