США объявили о награде в $10 млн за информацию о «российских хакерах»
Госдепартамент США объявил вознаграждение в $10 млн за информацию о якобы шести россиянах, которых госдеп считает причастными к хакерской атаке на институты США в июне 2017 г. с использованием вируса Notpetya, говорится на сайте госдепа.
В сообщении говорится, что они работают в Главном управлении Генерального штаба ВС России (бывший ГРУ) и могут быть причастны к «преступному заговору, включающему вредоносную кибердеятельность» в отношении США в «стратегических интересах России». В сообщении уточняется, что госдепу нужна информация о шести россиянах из хакерской группировки, которая, по данным Вашингтона, известна как Sandworm Team, Telebots, Voodoo Bear и Iron Viking.
Минюст США в 2020 г. предъявил обвинение шестерым россиянам в причастности к организации глобальных кибератак. В обвинительном заключении было сказано, что 27 июня 2017 г. обвиняемые россияне использовали вирус Notpetya для организации атак на объекты в США, «включая больницы и другие медицинские учреждения в системе здравоохранения Heritage Valley в Западном округе Пенсильвании, дочерней компании FedEx Corporation, TNT Express BV и крупного производителя фармацевтической продукции в США», название которого не уточняется. Общий убыток в результате данной кибератаки составил около $1 млрд.
По мнению минюста США, цель хакерских атак заключалась в том, чтобы «дестабилизировать» Украину и Грузию, а также повлиять на президентские выборы во Франции в 2017 году, якобы хакеры пытались навредить партии действующего президента Франции Эммануэля Макрона. Также их обвинили в проведении хакерской атаки против ОЗХО, когда она занималась расследованием «дела Скрипалей».