Губернатор Воронежской области сообщил о сбитом украинском беспилотнике
Система противовоздушной обороны в Воронеже утром 27 апреля успешно сбила украинский разведывательный беспилотник, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Сегодня утром в небе рядом с Воронежем система ПВО обнаружила и успешно уничтожила малогабаритный разведывательный БПЛА. Ситуацию держу на личном контроле. Жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает», — заявил Гусев.
27 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что, по предварительным данным, в регионе сработала система ПВО. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что, по предварительным данным, в селе Старая Нелидовка произошел пожар на складе боеприпасов.