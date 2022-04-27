Губернатор Воронежской области сообщил о сбитом украинском беспилотнике

27 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что, по предварительным данным, в регионе сработала система ПВО. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что, по предварительным данным, в селе Старая Нелидовка произошел пожар на складе боеприпасов.