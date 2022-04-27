В московских школах появятся «службы примирения»

Стать членом службы примирения могут сотрудники школ, которые пройдут обучающие семинары специалистов Городского психолого-педагогического центра по технологиям и эффективным методам для разрешения сложных ситуаций, а волонтерами могут стать ученики старше 14 лет. Если же конфликт выходит за рамки школы и служба примирения не может эффективно помочь, к ситуации подключатся педагоги-психологи Городского психолого-педагогического центра. В особо сложных случаях они могут провести видеоконсультации с командами иди приехать в школу на встречу с участниками конфликта.