Газета
Общество

В московских школах появятся «службы примирения»

Ведомости

В школах Москвы появятся службы примирения, которые помогут решить недопонимания между учениками, учителями и родителями, сообщила вице-мер города Анастасия Ракова. Такие службы появятся в 400 школах города.

«В 400 школах столицы начата работа по созданию школьных служб примирения, которые помогут решить ситуации, связанные с недопониманиями между учениками, педагогами и родителями. Так, в 380 из них педагоги прошли необходимое обучение, а в 127 школах на регулярной основе уже используют восстановительные техники в случаях конфликтных ситуаций», — сообщила Ракова.

Службу примирения можно будет подключить при конфликте между учениками или между учеником и педагогом. Обратиться в службу может любой желающий. В этом случае медиатор и школьники-волонтеры приглашают стороны конфликта за стол переговоров, «чтобы обсудить их чувства и найти способ решить ситуацию».

Ученикам расскажут, как действовать, например, в ситуации буллинга или грубого нарушения личных границ. Так, школьники под руководством куратора службы примирения смогут принимать участие в разрешении конфликтов со сверстниками или учениками младшего возраста. «Подросткам такая работа позволит приобрести серьезный опыт конструктивного общения, который пригодится им в дальнейшем», — сообщили в пресс-службе правительства Москвы.

Стать членом службы примирения могут сотрудники школ, которые пройдут обучающие семинары специалистов Городского психолого-педагогического центра по технологиям и эффективным методам для разрешения сложных ситуаций, а волонтерами могут стать ученики старше 14 лет. Если же конфликт выходит за рамки школы и служба примирения не может эффективно помочь, к ситуации подключатся педагоги-психологи Городского психолого-педагогического центра. В особо сложных случаях они могут провести видеоконсультации с командами иди приехать в школу на встречу с участниками конфликта.

Ранее по теме: 60% учителей не видят проблем с буллингом в школах

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных