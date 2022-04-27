В московских школах появятся «службы примирения»
В школах Москвы появятся службы примирения, которые помогут решить недопонимания между учениками, учителями и родителями, сообщила вице-мер города Анастасия Ракова. Такие службы появятся в 400 школах города.
«В 400 школах столицы начата работа по созданию школьных служб примирения, которые помогут решить ситуации, связанные с недопониманиями между учениками, педагогами и родителями. Так, в 380 из них педагоги прошли необходимое обучение, а в 127 школах на регулярной основе уже используют восстановительные техники в случаях конфликтных ситуаций», — сообщила Ракова.
Службу примирения можно будет подключить при конфликте между учениками или между учеником и педагогом. Обратиться в службу может любой желающий. В этом случае медиатор и школьники-волонтеры приглашают стороны конфликта за стол переговоров, «чтобы обсудить их чувства и найти способ решить ситуацию».
Ученикам расскажут, как действовать, например, в ситуации буллинга или грубого нарушения личных границ. Так, школьники под руководством куратора службы примирения смогут принимать участие в разрешении конфликтов со сверстниками или учениками младшего возраста. «Подросткам такая работа позволит приобрести серьезный опыт конструктивного общения, который пригодится им в дальнейшем», — сообщили в пресс-службе правительства Москвы.
Стать членом службы примирения могут сотрудники школ, которые пройдут обучающие семинары специалистов Городского психолого-педагогического центра по технологиям и эффективным методам для разрешения сложных ситуаций, а волонтерами могут стать ученики старше 14 лет. Если же конфликт выходит за рамки школы и служба примирения не может эффективно помочь, к ситуации подключатся педагоги-психологи Городского психолого-педагогического центра. В особо сложных случаях они могут провести видеоконсультации с командами иди приехать в школу на встречу с участниками конфликта.